Ексведучому BBC винесли вирок у справі щодо зберігання дитячої порнографії

Лондонський суд виніс вирок колишньому ведучому BBC 63-річному Г’ю Едвардсу, якого раніше звинувачували у збереженні непристойних дитячих фото.

Чоловіка засудили до шести місяців ув’язнення з відстрочкою на два роки після того, як він визнав себе винним.

Як повідомляє The Guardian, це означає, що він уникне в'язниці, якщо не вчинить подальших злочинів або не порушить умови, встановлені суддею.

Під час суду Едвардсові, який пропрацював на BBC протягом чотирьох десятиліть, сказали, що він був "чи не найвідомішим диктором та журналістом у Великій Британії", але його "давно зароблена репутація зруйнована вщент".

Його шестимісячне ув'язнення відтермінують на два роки. Чоловік буде зобов'язаний пройти 40-денну програму запобігання повторенню злочину.

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Слідство встановило, що з грудня 2020-го по серпень 2021 року Едвардс листувався у WhatsApp з чоловіком, який надіслав йому 377 фотографій сексуального характеру, понад 40 з яких були непристойними зображеннями дітей.

Суддя заявив, що взяв до уваги той факт, що Едвардс не пам'ятає, як переглядав непристойні зображення через проблеми з психічним здоров'ям під час скоєння злочинів.

На суді стало відомо, що Г’ю Едвардс страждав від депресії та інших психічних розладів. У грудні 2023 року у нього діагностували артеріосклероз, серцеву хворобу, яка вплинула на його настрій.

Окрім того, у судовій залі заслухали свідчення психосексуального терапевта. Той розповів, що існував "відчутний ризик" самогубства ведучого, оскільки Едвардс, який зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в приватній психіатричній клініці в Лондоні, "вважає, що ситуація в його сім'ї могла б покращитися, якби його не стало".

Представник BBC сказав, що колектив приголомшений злочинами Едвардса і "він зрадив не лише BBC, але й аудиторію, яка йому довіряла".