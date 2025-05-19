"Морський метелик" з трьома очима: вчені описали унікального хижака, що жив 506 мільйонів років тому

Дослідники сфотографували одну скам'янілість за двох різних умов освітлення

Палеонтологи описали крихітного триокого хижака на прізвисько "морський метелик", що плавав у океанах 506 мільйонів років тому.

Він належить до радіодонтів – ранньої гілки еволюційного дерева членистоногих.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Royal Society Open Science, пише CNN.

Вивчення виду Mosura fentoni стало можливим завдяки понад пʼятдесяти викопним знахідкам. І хоча радіодонти давно вимерли, їхні рештки допомагають зрозуміти, як еволюціонували сучасні членистоногі: комахи, павуки й раки.

За словами провідного автора дослідження і куратора палеонтології Манітобського музею Джо Мойсюка, важливість дослідження важко переоцінити, адже представники цього типу тварин на сьогодні становлять понад 80% від усіх видів.

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​​Скам’янілості Mosura fentoni збереглися настільки добре, що відкрили унікальну особливість "морського метелика" – "черевце" з 16 сегментів і зябра. Подібні дихальні органи є в їхніх сучасних далеких родичів, як-от мечохвостих чи комах.

Це дає вченим ще один приклад конвергентної еволюції, коли однакові структури формуються в різних групах істот.

"Морський метелик" сягав розміру людського вказівного пальца. Хоча в Mosura fentoni були суглобові кігтики, схожі на ті, що є в комах чи ракоподібних, жодна жива тварина не має такої будови. На чолі в істоти містилося добре помітне третє око.

Пересувалася вона, ймовірно, подібно до ската – хвилеподібно змахуючи кількома рядами плавальних лопатей, а її рот, схожий на точилку й оздоблений зубчастими пластинами, унікальний для сучасних видів тварин.

Ілюстрація того, який вигляд міг мати "морський метелик" Фото: Даніель Дюфо

"Морський метелик" отримав свою назву через те, що форма його плавальних лопатей нагадувала крила метелика. Колючі клешні слугували тварині, ймовірно, для схоплення дрібних червів чи невеликих ракоподібних. Водночас сама вона могла ставати здобиччю більших радіодонтів – наприклад, Anomalocaris canadensis.

Першим на Mosura fentoni натрапив Чарлз Волкотт, який на початку ХХ століття досліджував берджеські сланці у Канадських Скелястих горах. Упродовж 1975-2022 років фахівці Королівського музею Онтаріо поповнили колекцію ще шістдесятьма скам’янілостями цього виду.

Берджеські сланці славляться надзвичайною збереженістю м’яких тканин: у Mosura вдалося виявити навіть відбитки нервової системи, травного тракту та серця.

"Новий вид підкреслює, що ранні членистоногі вже були напрочуд різноманітними і пристосовувалися так само, як їхні далекі сучасні родичі", – каже співавтор дослідження Жан-Бернар Карон із Королівського музею Онтаріо.

Раніше у канадських горах вчені знайшли новий вид метеликів. Ймовірно, він був генетично ізольованим від інших протягом 40 тисяч років.