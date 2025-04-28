Був генетично ізольованим 40 тисяч років: у Канаді відкрили новий вид метеликів

У канадських горах вчені знайшли новий вид метеликів. Ймовірно, він був генетично ізольованим від інших протягом 40 тисяч років.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі ZooKeys, пише The Washington Post.

Новий вид отримав назву Satyrium curiosolus, або "цікаво ізольований метелик".

Досі його плутали із Satyrium semiluna, також відомим як напівмісячна хвостюшка. Представники обидвох видів є невеликими та мають коричнево-сірі крила.

Нововідкритий вид Satyrium semiluna Zachary G. MacDonald et. al/ZooKeys

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S. curiosolus знайшли у Національному парку Вотертон-Лейкс в Альберті, вздовж ділянки, де розширюється річище річки. Аналіз геному показав, що новий вид присутній тільки в цій місцевості.

S. curiosolus є дуже нечисленним та перебував у довготривалій ізоляції приблизно 40 тисяч років.

Дослідники пропонують надати нововідкритому виду природоохоронний статус, який має і S. semiluna.

За словами вчених, наразі неясно, чи може нововідкритий вид розмножуватися з іншими видами Satyrium. Такі спроби схрещування можуть бути шкідливими для метеликів.

Тому вчені рекомендують проводити подальший моніторинг, щоб знайти спосіб допомогти виду вижити.

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