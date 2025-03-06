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В Аргентині знайшли новий вид динозавра, який жив на Землі 78 млн років тому

Олена Барсукова — 6 березня, 11:10
В Аргентині знайшли новий вид динозавра, який жив на Землі 78 млн років тому
3-Д реконструкція ймовірної зовнішності нового динозавра
GABRIEL DÍAZ YANTÉN/NATGEO

Аргентинські та уругвайські палеонтологи виявили новий вид довгошиїх динозаврів. Його рештки розкопали поблизу великого солончака в північній Патагонії.

Істоту назвали Chadititan calvoi, що перекладається як "титан солі", повідомляє Popular Science.

Цей травоїдний динозавр досягав 6,7 метра у довжину та жив близько 78 мільйонів років тому.

Дослідження, що описує новий вид, опублікували в журналі Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 5 березня.

Вчені кажуть, що динозавр був невеликим і струнким, мав подовжені хребці та делікатні кінцівки, що відрізняло його від інших титанозаврів. 

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Науковці віднесли його до підгрупи рінконзаврів – це травоїдні динозаври, які мешкали на території сучасної Південної Америки наприкінці крейдового періоду.

Скам’янілості Chadititan знайшли у формації Анаклето, яка 78 мільйонів років тому була неглибоким водоймищем із сухим кліматом. Окрім самого динозавра, палеонтологи виявили тут рештки давніх панцирних риб, родичів крокодилів, молюсків та прісноводних черепах.

Особливу увагу привернули прісноводні черепахи, які становили понад 90% усіх знайдених викопних решток. Це стало несподіванкою для дослідників, оскільки під час крейдового періоду ця територія була заселена різноманітними динозаврами, зокрема гігантськими хижаками мегарапторами та Giganotosaurus.

Окрім динозавра, науковці вперше виявили скам’янілість тропічних наземних равликів родини Neocyclotidae та представника роду Leptinaria – невеликого наземного равлика.

Ці знахідки мають допомогти краще зрозуміти екосистеми Південної Америки кінця крейдяного періоду.

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Нагадаємо, раніше вчені зробили припущення, де і як еволюціонували динозаври.

Також рештки динозавра вперше знайшли у Гонконгу: гігант жив близько 145 млн років тому.

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