"Розвідників" побільшало: полярники розповіли, чому до них приходять зграї пінгвінів

Українські полярники виявили, що біля антарктичної станції "Академік Вернадський" збільшується кількість субантарктичних пінгвінів.

Групи від 10 до 70 птахів придивляються до кращих місць для гніздування, тому вчені називають їх "розвідниками".

Одну таку "розвідгрупу" зафільмувала полярниця Анна Соіна, а відео оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.

"Представники цього виду з антарктичної весни до осені мешкають на нашому острові Галіндез. Тут будують гнізда, відкладають яйця та виводять пташенят.

Зараз же в Антарктиці закінчується зима. Тож наші біологи фіксують постійні заходи на Галіндез груп субантарктичних пінгвінів", – розповідають вчені.

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Менші групи пінгвінів ходять безпосередньо біля станції "Вернадського", а більші – на мисі Пінгвін-Пойнт з іншого боку острова.

"Після першого раптового візиту наприкінці липня невеликі групи пінгвінів іноді навідувалися сюди. Потім лід заблокував протоки в нашій акваторії, і їх не було. Але за останній тиждень штормовий вітер та температура біля нуля частково зруйнували цей лід.

І пінгвіни змогли знову користуватись зручними для себе ділянками на острові – де є відносно пологий спуск у воду", – пояснив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

Уже наприкінці вересня чи на початку жовтня полярники очікують на "велике повернення" субантарктичних пінгвінів.

Кількість пінгвінів у районі Вернадського загалом зростає: на віддалених островах дослідники помічали сотні пернатих.

Причому українські науковці спостерігають за птахами в Антарктиці не лише для задоволення, а насамперед для дослідження зміни клімату.

Пінгвіни досить швидко реагують на зміни навколишнього середовища. Зокрема, до сезону 2007-2008 років субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували на острові Галіндез, а обирали тепліші північніші території.

Потім їхня колонія в околицях "Вернадського" постійно зростала, і вже у сезоні 2023-2024 років на Галіндезі їх була рекордна кількість – до 7 тисяч.

"Такі зміни є одним із неспростовних доказів потепління в регіоні", – наголошують полярники.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали 5 незвичайних атмосферних явищ, які можна побачити біля станції "Вернадського", а до того продемонстрували глядачам зустріч із китом-фінвалом та "реп" білих сивок.