У Раді пропонують демобілізувати чоловіків до 25 років, яких призвали до війська: законопроєкт

Раніше в Раді підтримали припинення мобілізації цієї категорії чоловіків

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують демобілізувати військовослужбовців віком до 25 років. Йдеться про чоловіків, яких раніше визнали непридатними для служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний.

Відповідний проєкт закону №12147 у парламенті зареєстрували 23 жовтня.

Автори документа пропонують звільнити з військової служби в запас осіб, які не досягли віку 25 років, а також були:

визнані за станом здоров’я непридатними для служби в мирний час;

визнані за станом здоров’я обмежено придатними для служби у воєнний час.

При цьому ініціатива передбачає, що не звільнятимуть тих чоловіків, які висловлять бажання продовжити служити у війську.

"Прийняття проекту Закону забезпечить рівність всіх військовозобов’язаних, які не досягли 25-річного віку на добровільне перебування на військовій службі під час мобілізації", – йдеться в пояснювальній записці.

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Станом на 24 жовтня проєкт закону направили на розгляд профільного комітету.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила закон про припинення мобілізації обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.

Раніше в коментарі для "УП. Життя" народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що з проєкту тоді виключили норму про демобілізацію обмежено придатних чоловіків.