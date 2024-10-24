У Раді пропонують демобілізувати чоловіків до 25 років, яких призвали до війська: законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують демобілізувати військовослужбовців віком до 25 років. Йдеться про чоловіків, яких раніше визнали непридатними для служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний.
Відповідний проєкт закону №12147 у парламенті зареєстрували 23 жовтня.
Автори документа пропонують звільнити з військової служби в запас осіб, які не досягли віку 25 років, а також були:
- визнані за станом здоров’я непридатними для служби в мирний час;
- визнані за станом здоров’я обмежено придатними для служби у воєнний час.
При цьому ініціатива передбачає, що не звільнятимуть тих чоловіків, які висловлять бажання продовжити служити у війську.
"Прийняття проекту Закону забезпечить рівність всіх військовозобов’язаних, які не досягли 25-річного віку на добровільне перебування на військовій службі під час мобілізації", – йдеться в пояснювальній записці.
Станом на 24 жовтня проєкт закону направили на розгляд профільного комітету.
Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила закон про припинення мобілізації обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.
Раніше в коментарі для "УП. Життя" народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що з проєкту тоді виключили норму про демобілізацію обмежено придатних чоловіків.