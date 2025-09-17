Коли свято Віри, Надії, Любові і Софії? Легенда про мучениць

Цікаво, що свята Софія відома нам під своїм грецьким ім'ям (яке в перекладі означає "мудрість"), а її доньки Віра, Надія, Любов за перекладними. Грецькою їхні імена звучать як Пістіс, Елпіс та Агапе.

Щороку греко-католицькі та православні віряни вшановують пам’ять чотирьох мучениць – Віри, Надії Любові та їх матері Софії. Ці дівчата та їхня мати для християн усього світу стали прикладом справжньої відданості своїм переконанням та готовності поставити їх вище за життя.

Церква встановила день пам’ятування мучениць 17 вересня. До календарної реформи їх молитовно згадували 30 вересня.

Розповідаємо про життя та загибель легендарних римлянок.

За переказами, події, через які вдова Софія та троє її малолітніх дочок стали відомі на весь світ, відбулися у 137 році від Різдва Христового, за часів правління царя Адріана.

На початку ІІ століття християни переживали жорстокі гоніння та переслідування. Софія була християнкою і виховувала 12-річну Віру, 10-річну Надію та 9-річну Любов також набожними. На родину донесли царю. Він викликав їх усіх та вимагав зректися віри та поклонитися богині Артеміді.

Дітей піддали жорстоким тортурам, а матір змусили дивитися на їхні страждання, та ніхто не відступився від Господа. Після тортур дівчат обезголовили.

Матір поховала доньок та померла на третій день після цього.

У 777 році нетлінні мощі чотирьох мучениць були перенесені з Риму до абацтва Ешо у Франції.