Нардепка "Слуги народу" розкритикувала КиївПрайд і "пропаганду ЛГБТ": реакція соцмереж

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик опублікувала на своїй сторінці у соціальних мережах допис, в якому розкритикувала популяризацію, публічну підтримку, а також "пропаганду" та проведення масових заходів на захист ЛГБТ-спільноти. Це викликало бурхливу реакцію у користувачів соцмереж.

Яцик поставила під сумнів необхідність проведення маршів рівності, зокрема, з огляду на те, що одна з цілей цьогорічного маршу, за словами організаторів, – вимагати захисту ЛГБТК-спільноти, яка також потерпає від російських ракет.

"Назвіть мені, які закони для життя звичайних українців утискають представників ЛГБТ? Або скажіть, невже представники ЛГБТ-спільноти постраждали від російських ракет більше, ніж наші діти, чи скалічені військові, чи безхатьки-ВПО, чи породіллі, які втратили немовлят через обстріли? А скільки взагалі представників ЛГБТ вступило до лав ЗСУ і боронить нашу країну в зоні бойових дій (просто цікаво)?" – пише вона.

Депутатка заявила, що проведення заходів на підтримку ЛГБТ потребує фінансових витрат для забезпечення охорони поліцією.

"Чому заради проведення таких заходів за 2 млн грн коштів платників податків держава забезпечує їм охорону поліції? І що, на них не поширюються вимоги безпеки, адже їм під час війни дозволяється велике скупчення людей? Що це за привілеї такі?" – зазначає Яцик.

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Вона заявляє, що інші вразливі групи населення, як-от діти з інвалідністю, онкохворі та переселенці з окупованих територій, потребують більшої підтримки з боку держави та світової спільноти.

"Та вони й не потребують маршів-хизувань, мол, «дивіться, ми такі є!» – їм реальна допомога потрібна! То ж чому влада переймається правами ЛГБТ більше, ніж опікується правами тих, хто дійсно потребує допомоги і захисту з боку держави?!" – пише депутатка.

Вона вважає, що зростання популярності республіканської партії у США та консервативних партій у Європі, які культивують традиційні сімейні цінності та готові підтримувати Україну у війні проти Росії, є важливим фактором, який слід враховувати.

"На мою думку, це несправедливо, неадекватно і зовсім недалекоглядно… В умовах, коли рашка, прикриваючись пустими в їх випадку гаслами про підтримку класичної сімʼї, прокладає собі дорогу до кабінетів потужних світових лідерів, які щиро розділяють ці традиційні сімейні цінності. При чому кудись «не туди» ми звернули задооооовго до..." – вважає Яцик.

Вона підкреслила, що у дописі висловила свою особисту думку.

Допис викликав активне обговорення у соцмережах як серед прихильників, так і серед критиків позиції депутатки.

Ютубер Роман Бутурлакін зазначив, що подібні заяви суперечать курсу України на євроінтеграцію:

"З такими поглядами вам нічого робити у Верховній Раді, бо Україна йде до Європейського Союзу. Подібні заяви нівелюють нашу євроінтеграцію, позаяк там місяць прайду – це свято. І поліції стільки не треба, бо немає потреби захищати людей, яким постійно напряму погрожують", – зазначив він.

Співзасновниця проєкту Kyiv by Locals Аліна Рудя назвала слова депутатки неприпустимими для народної обраниці:

"Яка ж ганьба. І це народна депутатка", – пише вона.

Театральний режисер Євген Лавренчук порівняв логіку Яцик з ксенофобськими підходами:

"Застосуйте свою логіку до, скажімо, євреїв і побачите всю її ксенофобську сутність. "От я не маю нічого проти євреів, але нашо їх популяризувати?" або "Я проти їх публічної підтримки". А?" – написав він.

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Водночас журналіст Руслан Кухарчук підтримав Яцик, назвавши її позицію "єдиною можливою з погляду здорового глузду":

"Юлія, так тримати! Це єдино можлива позиція здорового глузду. Безсумнівно, саме така позиція матиме широку підтримку серед українських виборців", – зазначив він.

Журналіст Петро Герасименко також підтримав погляди Яцик, назвавши гендерну ідеологію "неомарксистською та тоталітарною":

"Адекватна позиція. Гендерна ідеологія – це ідеологія неомарксистів. Тоталітарна за своєю суттю і антинаукова. Вона не зупиняється на "правах ЛГБТ". Їй потрібно повністю змінити суспільство. Тому вона активно просувається у школи і навіть дитсадки. Стверджує, що біологічна стать – це застаріле поняття. Що існує безліч гендерів і можна хоч щодня обирати собі який завгодно. Що дитина має право змінити стать і обирати собі займенники. А якщо ви не сприймаєте цей абсурд, то можете бути покарані", – пише він.

Нагадаємо, 16 червня "КиївПрайд" планує провести перший "Марш рівності" за час повномасштабної війни. Він проходитиме на вулицях столиці неподалік від укриття.

"В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність", – пояснили організатори прайду.

Раніше законопроєкт про реєстровані партнерства в Україні підтримали чотири комітети Верховної Ради, Міністерство оборони та Міністерство юстиції.