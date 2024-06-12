Не в метро: у "КиївПрайді" розповіли, де планують провести "Марш рівності"

"КиївПрайд" планує провести "Марш рівності" у Києві не в метрополітені, а на вулицях міста неподалік від укриття.

Про це заявила голова правління ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ 12 червня.

За словами Шаригіної, захід буде закритим і проходитиме за попередньою реєстрацією учасників з міркувань безпеки.

"Що стосується перемовин з міською владою і поліцією, ми опублікували спільну заяву з Київською міською військовою адміністрацією, і після цього ми мали зустріч з поліцією. Ми мали плідний закритий брифінг і обговорення, як ми можемо зробити марш в умовах, коли в метро буде важко забезпечити безпеку, і коли в поліції вельми обмежені людські ресурси….

Марш відбудеться на вулицях Києва, але це буде неподалік від укриття, як рекомендують інструкції", – сказала Анна Шаригіна.

У марші, запланованому на 16 червня, зможуть взяти участь до 500 осіб.

Нагадаємо, наприкінці травня у "КиївПрайді" заявили, що планують провести у Києві перший "Марш рівності" за час повномасштабної війни. Організатори запевнили, що "Марш рівності" відповідатиме безпековим вимогам і буде узгодженим із владою. Однак названу локацію (київське метро) не погодили з міською держадміністрацією.

У КМДА закликали обрати іншу локацію задля безпеки учасників заходу та пасажирів, оскільки метро є інфраструктурою подвійного призначення. Опісля у "КиївПрайді" заявили, що можуть провести марш і без дозволу міської влади.