Що святкувати восени 2024: державні свята України, професійні та пам’ятні дати

Осінь багата на професійні свята та дні військових служб та підрозділів.

У порівнянні з іншими сезонами, осінь небагата на державні свята. На цю пору припадає лише одне офіційне державне свято – День захисників та захисниць України. Його святкують 1 жовтня.

У цей день також відзначають День Покрову Пресвятої Богородиці, День ветерана, День Українського козацтва та Міжнародний день громадян похилого віку.

До церковної календарної реформи свята, пов’язані з Покровою (День захисників та День козацтва) відзначали 14 жовтня. Символічно, у цей же день відзначали День створення Української Повстанської Армії. Однак, святкування Дня заснування УПА не перенесли, його досі відзначають 14 жовтня, адже воно пов’язане не так з Покровою, як з історичною подією. Цю дату у своїй постанові від 30 травня 1947 року закріпила президія Української Головної Визвольної ради.

Офіційне державне свято є вихідним днем, однак на час воєнного стану усі вихідні скасовуються. Роботодавець на власний розсуд може визначати графік роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Усі перелічені нами свята – точні та перевірені. У мережі активно ширяться вітання з Днем батька, сім'ї, тощо, запозичені з російського сегменту інтернету. З'ясувати, коли таке свято припадає в Україні, можна на сайті парламенту у спеціальному календарі.

На осінь припадає чотири пам’ятних скорботних дати:

8 вересня – День пам’яті українців – жертв примусового виселення Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках.

29 вересня – День пам’яті жертв Бабиного Яру.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.

А от професійних та військових свят на вересень, жовтень, листопад 2024 припадає чимало. Восени відзначають дні таких військових формувань:

7 вересня – День воєнної розвідки України

14 вересня – День танкових військ

6 жовтня – День територіальної оборони України

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України

21 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Професійні свята восени відзначають працівники таких професій:

1 вересня – День підприємця

2 вересня – День нотаріату

8 вересня – День працівників нафтової ,газової та нафтопереробної промисловості

15 вересня – День працівника лісу

17 вересня – День рятівника

21 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День фармацевтичного працівника

22 вересня – День машинобудівника

6 жовтня – День працівників освіти

8 жовтня – День юриста

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології

12 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості

13 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника

20 жовтня – День працівників харчової промисловості

3 листопада – День працівників соціальної сфери

4 листопада – День залізничника

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

10 листопада – День виноградаря та винороба

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада – День працівників сільського господарства

19 листопада – День скловиробника, День працівника гідрометеорологічної служби

28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу

Восени також відзначають: