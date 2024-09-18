Що святкувати восени 2024: державні свята України, професійні та пам’ятні дати
У порівнянні з іншими сезонами, осінь небагата на державні свята. На цю пору припадає лише одне офіційне державне свято – День захисників та захисниць України. Його святкують 1 жовтня.
У цей день також відзначають День Покрову Пресвятої Богородиці, День ветерана, День Українського козацтва та Міжнародний день громадян похилого віку.
До церковної календарної реформи свята, пов’язані з Покровою (День захисників та День козацтва) відзначали 14 жовтня. Символічно, у цей же день відзначали День створення Української Повстанської Армії. Однак, святкування Дня заснування УПА не перенесли, його досі відзначають 14 жовтня, адже воно пов’язане не так з Покровою, як з історичною подією. Цю дату у своїй постанові від 30 травня 1947 року закріпила президія Української Головної Визвольної ради.
Офіційне державне свято є вихідним днем, однак на час воєнного стану усі вихідні скасовуються. Роботодавець на власний розсуд може визначати графік роботи.
Усі перелічені нами свята – точні та перевірені. У мережі активно ширяться вітання з Днем батька, сім'ї, тощо, запозичені з російського сегменту інтернету. З'ясувати, коли таке свято припадає в Україні, можна на сайті парламенту у спеціальному календарі.
На осінь припадає чотири пам’ятних скорботних дати:
8 вересня – День пам’яті українців – жертв примусового виселення Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 роках.
29 вересня – День пам’яті жертв Бабиного Яру.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.
А от професійних та військових свят на вересень, жовтень, листопад 2024 припадає чимало. Восени відзначають дні таких військових формувань:
7 вересня – День воєнної розвідки України
14 вересня – День танкових військ
6 жовтня – День територіальної оборони України
3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії
18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
21 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Професійні свята восени відзначають працівники таких професій:
1 вересня – День підприємця
2 вересня – День нотаріату
8 вересня – День працівників нафтової ,газової та нафтопереробної промисловості
15 вересня – День працівника лісу
17 вересня – День рятівника
21 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День фармацевтичного працівника
22 вересня – День машинобудівника
6 жовтня – День працівників освіти
8 жовтня – День юриста
10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології
12 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості
13 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника
20 жовтня – День працівників харчової промисловості
3 листопада – День працівників соціальної сфери
4 листопада – День залізничника
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
10 листопада – День виноградаря та винороба
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
17 листопада – День працівників сільського господарства
19 листопада – День скловиробника, День працівника гідрометеорологічної служби
28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу
Восени також відзначають:
14 вересня – День фізкультури та спорту, День українського кіно
17 вересня – День усиновлення
21 вересня – День миру
27 вересня – День туризму
30 вересня – Всеукраїнський День бібліотек
19 жовтня – День відповідальності людини (встановлений на шану мецената Богдана Гаврилишина. Він вважав, що індивідуальна відповідальність кожного члена суспільства сприяє розвитку демократії, інклюзії та ефективності).
20 жовтня – всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози
27 жовтня – День української писемності та мови
17 листопада – День студента
21 листопада – День гідності і свободи