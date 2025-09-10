Прокурор назвав один з ймовірних мотивів вбивства двох старшокласників на Вінниччині

Після нападу на підлітків чоловік втікав у напрямку кордону з Молдовою

Особиста неприязнь може бути одним з мотивів нападу 23-річного колишнього вчителя на двох підлітків на Вінниччині.

Про це прокурор розповів він у ефірі телемарафону.

"Одна з версій – особисті неприязні відносини з дітьми. У них до цього у молодшій школі був конфлікт", – розповів прокурор.

Правоохоронці встановили, що нападник заздалегідь купив ніж-колун, з яким напав на підлітків.

"Зранку діти їхали до школи. Дорогою до школи вони повинні були отримати довідки про медичний стан у лікарні міста Шаргород. Вийшли на зупинці. За ними вийшов їхній колишній вчитель, який разом з ними пройшов близько 200 метрів і напав ззаду на них, спричинивши одному 10, а іншому 5 ударів ножем у важливі частини тіла", – розповів прокурор.

Після нападу чоловік втік. Затримали його орієнтовно за 40 хвилин після вчинення злочину. Чоловік їхав у напрямку Могилів-Подільська, де розташований пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому готують підозру за статтею про умисне вбивство. Також незабаром затриманому оберуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, злочин чоловік скоїв зранку 10 вересня. Колишній вчитель напав на десятикласника та одинадцятикласника з ножем. Внаслідок отриманих поранень хлопці загинули.