На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк, яку знайшли мертвою надвечір 19 червня.

Йому загрожує довічне ув’язнення, повідомила пресслужба поліції Одещини.

За даними слідства, чоловік проживав поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя. Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Однак точну причину встановить судово-медична експертиза.

"Щоб приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні", – повідомляють правоохоронці.

Поліцейські вилучили з місця злочину низку речових доказів – біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і підозрюваного, які передали на експертизу.

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"Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу", – пише поліція.

Згідно з санкцією п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за злочин – довічне ув’язнення.

Нагадаємо, наразі на Івано-Франківщині другу добу поспіль тривають пошуки п’ятирічного хлопчика, який загубився під час прогулянки у лісі.