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Уряд затвердив порядок встановлення надбавки за знання англійської мови: хто зможе її отримати

Альона Павлюк — 7 березня, 14:52
Уряд затвердив порядок встановлення надбавки за знання англійської мови: хто зможе її отримати
Деякі українці зможуть отримати надбавку до зарплати на знання англійської мови
designer491/Depositphotos

Кабінет Міністрів затвердив порядок встановлення надбавки за знання англійської мови. Її розмір складатиме 10% від посадового окладу.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Надбавка призначена для тих, хто володіє англійською мовою на рівні, не нижчому за B2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти.

Це просунутий рівень (Upper-Intermediate), який дозволяє впевнено спілкуватися і розуміти більшість повсякденних тем.

Надбавку зможуть отримати:

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  • голови та заступники місцевих державних адміністрацій;
  • військовослужбовці, які проходять службу за контрактом;
  • поліціянти;
  • керівники державних наукових установ;
  • керівники закладів вищої освіти;
  • працівники сфери освіти й науки та деякі інші категорії осіб.

Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства освіти і науки, рівень володіння визначатимуть під час іспиту, після складання якого видаватимуть сертифікат. Наразі він на стадії розробки.

Порядок набере чинності одночасно з частиною 6 статті 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" – після скасування чи припинення воєнного стану. Він діятиме протягом чотирьох років.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні.

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