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Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Анастасія Мосорко — 26 червня, 16:01
Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Зеленський підписав закон про англійську мову
Devon/DEPOSITPHOTOS

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Тепер англійська мова матиме офіційний статус в Україні.

Також документ визначає перелік посад, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову. Зокрема обов’язковим володіння англійською мовою є для:

  • голів місцевих державних адміністрацій,
  • військовослужбовців офіцерського складу,
  • прокурорів,
  • податківців,
  • митників,
  • керівників та викладачів закладів вищої освіти й наукових установ,
  • очільників закладів охорони здоров'я.
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Законопроєкт також унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Зокрема, державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.

Окрім того, передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу.

Утім, у перших редакціях закону планувалося, що з 2025 року половина англомовних фільмів демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами, а з 2027 року – усі фільми. Це викликало обурення в суспільстві. Петиція проти цього зібрала 25 тисяч підписів, і в результаті парламент вирішив виключити цей пункт із закону.

Раніше ми розповідали про підписаний Зеленським закон, який посилює протидію домашньому насильству.

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