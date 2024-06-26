Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Тепер англійська мова матиме офіційний статус в Україні.

Також документ визначає перелік посад, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову. Зокрема обов’язковим володіння англійською мовою є для:

голів місцевих державних адміністрацій,

військовослужбовців офіцерського складу,

прокурорів,

податківців,

митників,

керівників та викладачів закладів вищої освіти й наукових установ,

очільників закладів охорони здоров'я.

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Законопроєкт також унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Зокрема, державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.

Окрім того, передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу.

Утім, у перших редакціях закону планувалося, що з 2025 року половина англомовних фільмів демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами, а з 2027 року – усі фільми. Це викликало обурення в суспільстві. Петиція проти цього зібрала 25 тисяч підписів, і в результаті парламент вирішив виключити цей пункт із закону.

Раніше ми розповідали про підписаний Зеленським закон, який посилює протидію домашньому насильству.