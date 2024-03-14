Директор престижного вишу Франції звільнився після звинувачень у домашньому насильстві

У паризькому Інституті політичних досліджень (Sciences Po) звільнився директор, якого раніше звинуватили в домашньому насильстві, повідомляє Politico.

Очільник престижного вишу Матіас Вішерат оголосив про відставку за кілька місяців після того, як його відсторонили.

Після скандалу директор на деякий час повернувся до роботи, але частина студентів висловила обурення. Тепер він вирішив скласти повноваження.

“Як я вже писав, для мене важлива не стільки моя особистість, скільки інституція…

Я, як і раніше, заперечую звинувачення в насильстві, які були висунуті проти мене”, – написав він колегам, викладачам і студентам.

Матіас додав, що разом зі своєю колишньою партнеркою Аніссою Боннефонт постане перед судом.

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У грудні 2023 року поліція затримала Вішерата і Боннефонт після того, як вони звинуватили одне одного в домашньому насильстві. Жінка розповіла, що Вішерат штовхнув її на землю, а він сказав, що вона дала йому ляпаса.

Пара пробула в поліції один день. Офіційного позову ніхто не подавав.

"Я ніколи і ні за яких обставин не вчиняв подібних дій. Я хотів би наголосити, що до кінця нашого перебування під вартою в поліції ніхто не подав жодної скарги, жодних законних обмежень не видали", – сказав чоловік.

Нагадаємо, університет Sciences Po був заснований у 1872 році. Він є провідним університетом Франції в галузі соціальних наук. Серед його видатних випускників – 5 французьких президентів, зокрема Емманюель Макрон, модельєр Крістіан Діор, письменник Марсель Прус, багато світових політиків та журналістів.

Нагадаємо, в Україні студенти КНУ ім. Шевченка вимагають звільнення викладача Інституту журналістики через сексизм: його також звинувачують у проросійських поглядах та агітації за "ОПЗЖ".