Директора дельфінарію "Немо" засудили за колабораціонізм: до 2023 року він вів бізнес у Криму

Приморський районний суд Одеси визнав директора дельфінарію "Немо" Анатолія Солонцова винним у колабораціонізмі.

Він розкаявся у скоєному, йдеться у вироку від 11 жовтня.

Солонцов очолює одеське товариство з обмеженою відповідальністю "Нерум", яке володіє дельфінаріями "Немо" з 2015 року.

У 2014-му фірма стала єдиним засновником російського "Дельфинария Немо". Його директор також призначили Солонцова.

Вже під час повномасштабної війни – з лютого 2022 року по 17 січня 2023 року – чоловік вів господарську діяльність у взаємодії з Російською Федерацією та незаконними органами влади окупованого Криму. Йдеться про надання розважальних послуг і готельний бізнес.

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"Дельфінарій Немо" є у двох містах півострова – в Алушті та Феодосії.

З 2022 року підпорядковані Анатолію Солонцову підприємства у Криму та в Росії сплачували податки у державну казну окупантів, а також надавали 50% знижку на свої послуги російським військовослужбовцям.

Крім того, від імені "Дельфінарія Немо" чоловік уклав з російською компанією "Фелісістас" договори оренди морських ссавців. А як директор українського "Неруму" – договори купівлі-продажу тварин. Солонцов фактично передав їх Росії.

У січні 2023 року він склав повноваження генерального директора "Дельфінарія Немо". Посаду обійняла громадянка РФ, яка є довіреною особою Солонцова.

Обвинувачений і його адвокат уклали з прокурором угоду про визнання винуватості.

Анатолію Солонцову призначили покарання у вигляді 170 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна. Також йому заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом 10 років.

Пом’якшувальною обставиною стало те, що Солонцов "щиро розкаявся й активно сприяв розкриттю злочину".

Раніше розслідування показало, що дельфінарій "Немо" може мати філії в РФ і звʼязки з партією "Единая Россия".