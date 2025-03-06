Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони оголосила про звільнення: що сталося
Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова оголосила про своє звільнення.
"Сьогодні я залишаю посаду директора Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України. Але не полишаю своєї боротьби за те, аби ця країна вистояла", – написала посадовиця у Facebook 6 березня.
Сухорукова також зазначила, що не знає, що буде далі з департаментом, але представила Дмитра Самофалова як нового очільника та висловила сподівання на його успіх.
"У лютому 2022 року ми не зникли лише завдяки своїй єдності (…) Ми продовжуємо стояти завдяки українцям. І перемогти ми зможемо не завдяки комусь чи чомусь. Лише завдяки собі.
Але для цього треба, аби всі до одного розуміли, що перемога залежить від нас самих. І нарешті усвідомили, що для досягнення перемоги треба забути про політичні ігри, власні амбіції та неефективний менеджмент, який відволікає увагу від фронту", – написала Сухорукова.
Також посадовиця зауважила, що продовжуватиме допомагати військовим та "працювати для перемоги", незалежно від місця, де продовжать служити її члени команди.
У соцмережах він зазначав, що долучився до Збройних сил України три роки тому. Офіційно про його призначення ще не повідомлялося, але сам Самофалов анонсував "цікаві новини".
Що сталося у ДОЗ
Департамент охорони здоров’я у Міністерстві оборони створили листопаді 2023 року. Його очолила Оксана Сухорукова, яка мала досвід роботи в Міністерстві охорони здоров’я та брала участь у впровадженні медичної реформи.
Департамент відповідав за формування державної політики з охорони здоров’я військовослужбовців, адаптацію медичних стандартів НАТО та координацію військової і цивільної систем охорони здоров’я.
Однак 16 січня 2025 року МОУ оголосило про реорганізацію департаменту, що передбачала заміну цивільної посади директора на військову. Така зміна означала звільнення Сухорукової з 31 січня, що обурило команду департаменту.
Члени команди зверталися до міністра оборони Рустема Умєрова з проханням переглянути рішення, наголошуючи на можливих негативних наслідках для роботи департаменту.
Звернення до Умєрова також підготувала громадськість, зокрема військові, ветерани та волонтери.
"Упродовж жовтня 2024 року – січня 2025 року ми із занепокоєнням спостерігаємо систематичне перешкоджання роботі Департаменту", – заявляли підписанти. Проте це не допомогло.
За словами Оксани Сухорукової, її співробітникам пропонували продовжити роботу під керівництвом заступника міністра оборони Сергія Мельника, але вони відмовилися.
"Десь за тиждень я дізнаюсь, що їх відправляють в зону ведення бойових дій. Тут питання не в тому, що вони бояться йти воювати. У мене 70% військових з бойовим досвідом. Люди, які мають піднімати авторитет військової служби, використовують відправку військовослужбовців по бойових розпорядженнях, як спосіб покарання", – говорила держслужбовиця в інтерв'ю "Суспільному".
Оксана Сухорукова розповідала, що мала розбіжності з новим керівництвом, зокрема, стосовно медицини на фронті. Також, за її словами, проєкти її департаменту блокувалися протягом останніх місяців.