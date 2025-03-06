Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони оголосила про звільнення: що сталося

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова оголосила про своє звільнення.

"Сьогодні я залишаю посаду директора Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України. Але не полишаю своєї боротьби за те, аби ця країна вистояла", – написала посадовиця у Facebook 6 березня.

Сухорукова також зазначила, що не знає, що буде далі з департаментом, але представила Дмитра Самофалова як нового очільника та висловила сподівання на його успіх.

"У лютому 2022 року ми не зникли лише завдяки своїй єдності (…) Ми продовжуємо стояти завдяки українцям. І перемогти ми зможемо не завдяки комусь чи чомусь. Лише завдяки собі.

Але для цього треба, аби всі до одного розуміли, що перемога залежить від нас самих. І нарешті усвідомили, що для досягнення перемоги треба забути про політичні ігри, власні амбіції та неефективний менеджмент, який відволікає увагу від фронту", – написала Сухорукова.

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Також посадовиця зауважила, що продовжуватиме допомагати військовим та "працювати для перемоги", незалежно від місця, де продовжать служити її члени команди.

Дмитро Самофалов, який має замінити Сухорукову, раніше обіймав посаду заступника директора "Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", а пізніше був директором Південного міжрегіонального департаменту у НСЗУ.

У соцмережах він зазначав, що долучився до Збройних сил України три роки тому. Офіційно про його призначення ще не повідомлялося, але сам Самофалов анонсував "цікаві новини".

Що сталося у ДОЗ

Департамент охорони здоров’я у Міністерстві оборони створили листопаді 2023 року. Його очолила Оксана Сухорукова, яка мала досвід роботи в Міністерстві охорони здоров’я та брала участь у впровадженні медичної реформи.

Департамент відповідав за формування державної політики з охорони здоров’я військовослужбовців, адаптацію медичних стандартів НАТО та координацію військової і цивільної систем охорони здоров’я.

Однак 16 січня 2025 року МОУ оголосило про реорганізацію департаменту, що передбачала заміну цивільної посади директора на військову. Така зміна означала звільнення Сухорукової з 31 січня, що обурило команду департаменту.

Члени команди зверталися до міністра оборони Рустема Умєрова з проханням переглянути рішення, наголошуючи на можливих негативних наслідках для роботи департаменту.

Звернення до Умєрова також підготувала громадськість, зокрема військові, ветерани та волонтери.

"Упродовж жовтня 2024 року – січня 2025 року ми із занепокоєнням спостерігаємо систематичне перешкоджання роботі Департаменту", – заявляли підписанти. Проте це не допомогло.

За словами Оксани Сухорукової, її співробітникам пропонували продовжити роботу під керівництвом заступника міністра оборони Сергія Мельника, але вони відмовилися.

"Десь за тиждень я дізнаюсь, що їх відправляють в зону ведення бойових дій. Тут питання не в тому, що вони бояться йти воювати. У мене 70% військових з бойовим досвідом. Люди, які мають піднімати авторитет військової служби, використовують відправку військовослужбовців по бойових розпорядженнях, як спосіб покарання", – говорила держслужбовиця в інтерв'ю "Суспільному".

Оксана Сухорукова розповідала, що мала розбіжності з новим керівництвом, зокрема, стосовно медицини на фронті. Також, за її словами, проєкти її департаменту блокувалися протягом останніх місяців.

"Протягом останніх місяців команда живе в умовах, коли нас намагаються знищити. Більшість військовослужбовців у команду прийшли з фронту і туди ж повертаються. Питання в тому, якими методами це робиться. Чи можна використовувати фронт як покарання для незручних працівників?" – також казала Сухорукова в інтерв'ю "Дзеркалу тижня"

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