Міноборони посилило контроль за якістю сухпайків для військових: що змінилося

У МОУ зауважили, що від початку року найчастіше порушення якості продуктів стосувалися м'яса

Міністерство оборони України посилило перевірку сухпайків для військовослужбовців Збройних сил. Для цього у відомстві запровадили багаторівневу систему контролю за постачанням добових польових наборів продуктів.

Нові правила передбачають, що всі складові сухпайків для захисників, які закуповують за державні кошти, мають проходити контроль у ветлабораторіях, розповіли в Міноборони.

Це стосується перших, других страв, а також додаткових продуктів у наборах.

Після лабораторної перевірки постачальники зможуть отримати дозвіл на комплектування пайків. Згодом готові страви мають пройти дегустацію та оцінку харчової якості.

Надалі набори продуктів харчування передаватимуть об'єднаним центрам забезпечення ЗСУ. Цим займатиметься спеціальна комісія в складі:

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Центрального управління якості контролю (ЦУЯК);

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;

закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу";

Командування сил та Логістики представників фірми-постачальника.

Із кожної партії сухпайків будуть відбирати певну кількість ящиків, за якою перевірятимуть комплектність та наявність протоколів за результатами випробування. Якщо під час контролю виявлять невідповідності, то їх матимуть оперативно усунути.

Натомість партії із порушеннями не прийматимуть, а повертатимуть назад постачальнику, аби той усунув виявлені недоліки.

За даними Центрального управління якості контролю, від початку року за новою системою прийняли понад 200 тисяч комплектів сухпайків.

"Завдяки контролю постачальники поступово удосконалюють свої виробничі потужності, що значно пришвидшує усунення невідповідностей та пришвидшує постачання якісних пайків до війська", – сказав очільник Центрального управління контролю якості Міністерства оборони України Ігор Лещенко.

У МОУ зауважили, що від початку 2025 року фахівці ЦУКЯ не допустили до постачання близько 90 тисяч комплектів.

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Найбільш поширеними причинами такого рішення були:

нестача або надлишок складових;

порушення герметичності;

виявленні продуктів, які не проходили випробування.

Найчастіше порушення стосувалися якості м'яса у перших та других стравах, додали в Міноборони.

"Система контролю спрямована на те, щоб до війська надходили лише якісні продукти. Виявлені невідповідності змушують постачальників покращувати складові сухпайків, що позитивно впливає на їхню якість", – заявив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року журналісти NGL.media з'ясували, що лабораторія однієї з військових частин та Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ухвалила поставку майже 11 тисяч неїстівних консервів у ЗСУ.

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За словами журналістів, йшлося про фактичну підміну вмісту в бляшанках, де замість м'яса виявили сухожилля, шкіру та жирову тканину.

Після цього Міноборони заявило, що за цим фактом провели попередню перевірку, яка виявила "ознаки можливої підробки" документів постачальника консервних виробів. У відомстві звернулися до Служби безпеки України з проханням перевірити їх.

Крім того, в січні 2024 року Міноборони повідомило про результати позапланової перевірки складів військових частин, які провели у відповідь на скарги захисників.

Тоді у відомстві заявили, що моніторинг показав порушення якості, кількості та термінів поставок продуктів для Збройних сил, якими займалася компанія-переможець конкурсу.

Порушення зафіксували і пообіцяли виставити штрафні санкції щодо прострочених термінів доставки, а за зіпсовані та неякісні продукти компанія має відшкодувати кошти.