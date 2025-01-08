Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки військових: що вони передбачають

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для військовослужбовців.

Документ включає два основні стандарти, які мають підвищити рівень компетентності бійців у наданні допомоги в бойових та екстремальних умовах, зазначають у відомстві.

Перший стандарт – типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги – розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальновійськової підготовки.

Він охоплює підготовку до надання допомоги при:

критичних кровотечах;

порушеннях дихання;

травмах грудної клітки, голови та очей;опіках;переломах.

Також цей стандарт включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів і правила евакуації постраждалих.

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Другий стандарт – типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги розширеної базового рівня – розширює перелік знань та навичок порівняно із першим. Він створений для підготовки стрільців-санітарів, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців.

Навчальні блоки тривалістю від шести годин зосереджені на:

наданні допомоги в несприятливому середовищі;

техніках переміщення постраждалих в укриття;

забезпеченні прохідності дихальних шляхів;

оцінці та підтримці дихання й кровообігу;

особливостях допомоги під час евакуації.

Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах і симуляційні заняття у польових умовах з імітацією бойової обстановки.

Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий і пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, зокрема комп'ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.

"Оцінювання знань та навичок здійснюватиметься за допомогою спеціальних листів, що поєднують теоретичні питання та практичні завдання. Військовослужбовці, які продемонструють високий потенціал, можуть бути рекомендовані для подальшої фахової підготовки за медичними військово-обліковими спеціальностями", – зазначають у Міноборони.

У відомстві вважають, що провадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових, щоб вони могли ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров'я своїх побратимів.

"Чуємо потреби фронту, і одна з них – це якісна підготовка. Навички й знання, необхідні для успішного надання домедичної допомоги, мають бути урегульовані.

Ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією, та стандартів країн-партнерів", – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Нагадаємо, у березні 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. Документ дозволив Міністерству оборони затверджувати протоколи та стандарти надання домедичної та медичної допомоги на основі стандартів НАТО.