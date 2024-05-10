"Красівуля з голосюлькою": очільницю інституту гендерних досліджень звинувачують в мізогінії щодо ведучої

Директорка Київського інституту гендерних досліджень, членкиня Консультативної місії уповноваженого Верховної Ради з прав людини та докторка філософських наук Марфа Скорик написала дискримінаційні коментарі щодо ведучої Юлії Тимошенко під відео інтерв'ю Ukraїner з Тарасом Чмутом.

На це звернула увагу журналістка "Детектор медіа" Юлія Лавришин.

На її думку, Марфа Скорик засуджує медійний продукт, спираючись лише на свої упередження. Вона критикувала зовнішність і голос ведучої, а не її професійні здібності – жодного зауваження щодо питань у неї не виникло.

"Для того, щоб працювати аналітиком, потрібно мати освіту. Інакше, буде генеруватися оте все, що ми чуємо в цьому сповненому безсилля інтерв'ю. Окремо доставляє красівуля зі своїми питаннячками, задані нєжним голосюлькою. Вона тут так до речі, як..", – зазначає Марфа Скорик.

Марфа Скорик зліва на фото Facebook

У коментарях чимало людей висловили категорично іншу позицію, а коментар Скорик назвали мізогінією – це ненависть, зневага та упередженість щодо жінок. Чимало користувачів дякували за цікаві підготовлені питання до Тараса Чмута.

Однак очільницю Київського інституту гендерних досліджень це не переконало.

"Крім використання слова мізогінія як лайку, про гендерні дослідження потрібно знати щось іще. А так, якщо цікаво – то користуйтеся, цитуйте. А зводити жінок до ролі щебетливої пташульки – це не те, чого б ми хотіли, й точно не те, за що боролися отак важко і довго", – продовжила вона.

Скриншот коментарів до допису

"УП. Життя" надіслала запит на коментар до офісу Дмитра Лубінця щодо дискримінаційних висловлювань Марфи Скорик, і очікує на відповідь.

Ведуча каналу Юлія Тимошенко зауважила, що їй як феміністці дуже прикро від цього кейсу.

"Впевнена, що пані Марфа Скорик добре знайома зі статистикою дискримінації жінок за зовнішністю в професійному середовищі (спойлер: гарна зовнішність не завжди грає на руку жінкам), але це їй абсолютно не завадило применшити мене до "красівулі з нєжним голосочком".

Хочеться сподіватися, що такі "експертки" з гендерних питань – це радше виключення, і насправді гендерна політика у нас формується свідомими людьми, які справді сповідують ті цінності, до яких спонукають інших", - сказала вона.

Реакція користувачів на коментар Марфи Скорик

Марфа Скорик у коментарі для "УП.Життя" виправдала свій коментар щодо ведучої тим, що останні кілька років в Україні нібито відбувається "ренесанс патріархату під обгорткою політики гендерної рівності". Вона відмовилась пояснювати, що має на увазі під "ренесансом патріархату".

"Останні три роки йде відмова від політики рівності, маргіналізація цієї проблеми та підміна патріархальних практик, що видаються за політику гендерного вирівнювання. Це все, що мені варто сказати по цій ситуації", – категорично зазначила Скорик.

Нагадаємо, раніше у скандал через мізогінію потрапив Олексій Арестович, колишній радник Офісу президента. Він на платних семінарах для чоловіків пропагував сексизм та висловлював насильницькі думки.