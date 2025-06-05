У 2025 році держава компенсує контрактне навчання для дітей військових: як подати заявку в "Дії"

У 2024-2025 навчальному році держава повністю покриє вартість контрактного навчання для дітей військовослужбовців.

Йдеться про абітурієнтів віком до 23 років, чиї батьки брали участь у бойових діях, зникли безвісти, загинули, потрапили в полон або отримали інвалідність, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку через застосунок "Дія". Першу 1000 сертифікатів уже надсилають цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури.

Як подати заявку на компенсацію

✅ Відкрити сповіщення в Дії.

✅ Якщо сповіщення ще не надійшло, варто перевірити правильність даних у "Дії" та ЄДЕБО.

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✅ Перевірити дані в сертифікаті.

✅ Підписати підтвердження через "Дія.Підпис" протягом 20 днів.

✅ Очікувати на результат.

Кошти перерахують безпосередньо до закладу освіти, який компенсує витрати студенту.

Хто має право на компенсацію

Компенсацію можуть отримати діти:

загиблих захисників і захисниць України;

військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок війни;

учасників бойових дій;

зниклих безвісти за особливих обставин;

полонених через збройну агресію;

постраждалих учасників Революції Гідності.

Для оформлення компенсації потрібно мати ID-картку або біометричний паспорт у Дії" та підтверджений податковий номер.

Також в ЄДЕБО має бути інформація про здобувача освіти та статус дитини ветерана.