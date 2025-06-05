У 2025 році держава компенсує контрактне навчання для дітей військових: як подати заявку в "Дії"
У 2024-2025 навчальному році держава повністю покриє вартість контрактного навчання для дітей військовослужбовців.
Йдеться про абітурієнтів віком до 23 років, чиї батьки брали участь у бойових діях, зникли безвісти, загинули, потрапили в полон або отримали інвалідність, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку через застосунок "Дія". Першу 1000 сертифікатів уже надсилають цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури.
Як подати заявку на компенсацію
✅ Відкрити сповіщення в Дії.
✅ Якщо сповіщення ще не надійшло, варто перевірити правильність даних у "Дії" та ЄДЕБО.
✅ Перевірити дані в сертифікаті.
✅ Підписати підтвердження через "Дія.Підпис" протягом 20 днів.
✅ Очікувати на результат.
Кошти перерахують безпосередньо до закладу освіти, який компенсує витрати студенту.
Хто має право на компенсацію
Компенсацію можуть отримати діти:
- загиблих захисників і захисниць України;
- військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- зниклих безвісти за особливих обставин;
- полонених через збройну агресію;
- постраждалих учасників Революції Гідності.
Для оформлення компенсації потрібно мати ID-картку або біометричний паспорт у Дії" та підтверджений податковий номер.
Також в ЄДЕБО має бути інформація про здобувача освіти та статус дитини ветерана.