Вступ-2025: чи можна використовувати і комбінувати результати НМТ попередніх років – пояснення

У 2025 році вступати в заклади вищої освіти можна за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) за 2022-2025 роки.

Натомість використовувати для цього інформацію про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) більше не можна.

Про це повідомили в Державному підприємстві "Інфоресурс".

Там пояснили, що для вступу абітурієнти не зможуть комбінувати результати НМТ різних років, як-от математику, історію України за 2024 рік та українську мову й англійську за 2025 рік. Усе через це, що НМТ вважають цілісним тестом.

Якщо вступник складав НМТ кілька разів, то для реєстрації в електронному кабінеті можна використати результати одного з них. Пізніше в кабінеті він зможе додати й інші, але для участі у вступній кампанії варто використовувати лише один – той, у якому вищі конкурсні бали.

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При цьому слід враховувати, що для НМТ різних років діють відмінні формули розрахунку конкурсного бала.

Нагадаємо, цьогоріч абітурієнти, які вступають на мистецьку або спортивну спеціальність, повинні пройти творчий конкурс. Раніше ми розповідали, для яких спеціальностей він потрібен та як буде проходити.