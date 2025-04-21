Як оформити ветпаспорт та коли можуть відмовити у його видачі? Пояснення Держпродспоживслужби
Ветеринарний паспорт – це не просто формальність, а документ, який забезпечує безпеку вашого чотирилапого друга у подорожах, під час участі у виставках, відвідування ветеринарних клінік тощо.
Оформити ветпаспорт варто заздалегідь, щоб мати його під рукою, коли він знадобиться. Як це зробити – розповіли у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Для чого тварині ветеринарний паспорт?
Він необхідний для:
- ідентифікації тварини – документ містить інформацію про тварину, її породу, вік, забарвлення та особливі прикмети. Також він містить дані про господарів, тому у разі втрати тварини буде легше підтвердити право власності;
- відвідування ветклінік, забезпечення вакцинації та профілактичних заходів – у паспорті лікарі ветмедицини фіксують усі зроблені щеплення, обробки від паразитів кліщів та інші процедури. Це допомагає відстежувати стан здоров’я тварини та призначити правильне лікування;
- подорожей – для мандрівок з твариною в межах країни або за кордон ветеринарний паспорт є обов'язковим документом. Він підтверджує, що тварина здорова та вакцинована, що є необхідною умовою для перетину кордону;
- участі у виставках та змаганнях – у цьому випадку ветеринарний паспорт підтверджує стан здоров'я тварини та відповідність стандартам породи.
Які дані вносять до ветеринарного паспорта домашнього улюбленця?
Насамперед документ має містити такі відомості, як-от:
- дані про господарів: прізвище, ім’я, адресу проживання та контактний номер телефону;
- загальну інформацію про тварину: ім’я, порода, стать, дата народження, характерне забарвлення вовни;
- номер електронного чипу (якщо є);
- інформацію про те, де і ким був виданий ветпаспорт;
- виконання щеплення від сказу;
- аналіз на визначення антитіл проти сказу. Багато країн вимагають наявність сертифіката про титр антитіл до сказу для в'їзду тварин;
- вакцинації від інших хвороб, як-от лептоспіроз, чума, ентерит та інші;
- обробка від паразитів.
Де можна отримати ветеринарний паспорт для тварини?
Оформити ветеринарно-санітарний паспорт можна в державній лікарні ветеринарної медицини. Їхній перелік можна знайти за посиланням.
Як оформити ветеринарний паспорт?
Щоб оформити ветеринарно-санітарний паспорт, потрібно:
- пройти огляд тварини у державного лікаря ветеринарної медицини;
- переконатися, що чотирилапий має маркування, зокрема мікрочип (його потрібно зчитати за допомогою сканера), або тавро, нанесене не пізніше 3 липня 2011 року. Дані про ідентифікацію тварини треба внести до ветсанпаспорту;
- надати підтвердження про щеплення від сказу. Вакцинацію потрібно робити щорічно, починаючи з 3-місячного віку тварини.
Документ, що підтверджує вакцинацію від сказу, має містити дату щеплення, назву вакцини, її серію та номер, прізвище, ім’я та по батькові лікаря, який проводив щеплення і його підпис, а також печатку ветеринарної установи, де працює ветеринар.
Чи можна внести до паспорта щеплення, зроблене до його видачі?
Відомості про щеплення не можуть бути перенесені у ветеринарно-санітарний паспорт. Це передбачає пункт 2.1. Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затвердженого наказом Мінагрополітики № 288.
Чи потрібно проводити додаткові обробки перед вакцинацією?
Найчастіше перед щепленням рекомендують обробити тварину від внутрішніх та зовнішніх паразитів за 7-10 днів до вакцинації, однак детальні рекомендації можуть різнитись в залежності від препарату.
"Проконсультуйтесь зі своїм лікарем ветеринарної медицини, щоб забезпечити належну імунну відповідь", – радять у Держпродспоживслужбі.
Чи можуть відмовити у видачі ветеринарного паспорту?
Для відмови у видачі документи є кілька підстав, зокрема якщо:
- лікар не може оглянути тварину;
- у чотирилапого немає чипу або тавра, нанесеного після 3 липня 2011 року;
- тварина не вакцинована від сказу або немає документа про проведене щеплення, а господар відмовляється зробити вакцинацію тварині.
Як визначити, чи ветеринарний паспорт встановленого зразка?
Форма встановленого зразка ветеринарно-санітарного паспорта затверджена наказом Мінагрополітики № 288.
"Такий паспорт оформлюється двома мовами – українською та англійською – і містить на обкладинці ISO код України та номер паспорта", – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Який термін дії ветпаспорта?
Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину чинний до моменту її смерті.