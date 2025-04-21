Як оформити ветпаспорт та коли можуть відмовити у його видачі? Пояснення Держпродспоживслужби

Ветеринарний паспорт – це не просто формальність, а документ, який забезпечує безпеку вашого чотирилапого друга у подорожах, під час участі у виставках, відвідування ветеринарних клінік тощо.

Оформити ветпаспорт варто заздалегідь, щоб мати його під рукою, коли він знадобиться. Як це зробити – розповіли у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Для чого тварині ветеринарний паспорт?

Він необхідний для:

ідентифікації тварини – документ містить інформацію про тварину, її породу, вік, забарвлення та особливі прикмети. Також він містить дані про господарів, тому у разі втрати тварини буде легше підтвердити право власності;

– документ містить інформацію про тварину, її породу, вік, забарвлення та особливі прикмети. Також він містить дані про господарів, тому у разі втрати тварини буде легше підтвердити право власності; відвідування ветклінік, забезпечення вакцинації та профілактичних заходів – у паспорті лікарі ветмедицини фіксують усі зроблені щеплення, обробки від паразитів кліщів та інші процедури. Це допомагає відстежувати стан здоров’я тварини та призначити правильне лікування;

– у паспорті лікарі ветмедицини фіксують усі зроблені щеплення, обробки від паразитів кліщів та інші процедури. Це допомагає відстежувати стан здоров’я тварини та призначити правильне лікування; подорожей – для мандрівок з твариною в межах країни або за кордон ветеринарний паспорт є обов'язковим документом. Він підтверджує, що тварина здорова та вакцинована, що є необхідною умовою для перетину кордону;

– для мандрівок з твариною в межах країни або за кордон ветеринарний паспорт є документом. Він підтверджує, що тварина здорова та вакцинована, що є необхідною умовою для перетину кордону; участі у виставках та змаганнях – у цьому випадку ветеринарний паспорт підтверджує стан здоров'я тварини та відповідність стандартам породи.

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Які дані вносять до ветеринарного паспорта домашнього улюбленця?

Насамперед документ має містити такі відомості, як-от:

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дані про господарів: прізвище, ім’я, адресу проживання та контактний номер телефону;

загальну інформацію про тварину: ім’я, порода, стать, дата народження, характерне забарвлення вовни;

номер електронного чипу (якщо є);

інформацію про те, де і ким був виданий ветпаспорт;

виконання щеплення від сказу;

аналіз на визначення антитіл проти сказу. Багато країн вимагають наявність сертифіката про титр антитіл до сказу для в'їзду тварин;

вакцинації від інших хвороб, як-от лептоспіроз, чума, ентерит та інші;

обробка від паразитів.

Де можна отримати ветеринарний паспорт для тварини?

Оформити ветеринарно-санітарний паспорт можна в державній лікарні ветеринарної медицини. Їхній перелік можна знайти за посиланням.

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Як оформити ветеринарний паспорт?

Щоб оформити ветеринарно-санітарний паспорт, потрібно:

пройти огляд тварини у державного лікаря ветеринарної медицини;

переконатися, що чотирилапий має маркування, зокрема мікрочип (його потрібно зчитати за допомогою сканера), або тавро, нанесене не пізніше 3 липня 2011 року . Дані про ідентифікацію тварини треба внести до ветсанпаспорту;

. Дані про ідентифікацію тварини треба внести до ветсанпаспорту; надати підтвердження про щеплення від сказу. Вакцинацію потрібно робити щорічно, починаючи з 3-місячного віку тварини.

Документ, що підтверджує вакцинацію від сказу, має містити дату щеплення, назву вакцини, її серію та номер, прізвище, ім’я та по батькові лікаря, який проводив щеплення і його підпис, а також печатку ветеринарної установи, де працює ветеринар.

Чи можна внести до паспорта щеплення, зроблене до його видачі?

Відомості про щеплення не можуть бути перенесені у ветеринарно-санітарний паспорт. Це передбачає пункт 2.1. Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затвердженого наказом Мінагрополітики № 288.

Чи потрібно проводити додаткові обробки перед вакцинацією?

Найчастіше перед щепленням рекомендують обробити тварину від внутрішніх та зовнішніх паразитів за 7-10 днів до вакцинації, однак детальні рекомендації можуть різнитись в залежності від препарату.

"Проконсультуйтесь зі своїм лікарем ветеринарної медицини, щоб забезпечити належну імунну відповідь", – радять у Держпродспоживслужбі.

Чи можуть відмовити у видачі ветеринарного паспорту?

Для відмови у видачі документи є кілька підстав, зокрема якщо:

лікар не може оглянути тварину;

у чотирилапого немає чипу або тавра, нанесеного після 3 липня 2011 року;

тварина не вакцинована від сказу або немає документа про проведене щеплення, а господар відмовляється зробити вакцинацію тварині.

Як визначити, чи ветеринарний паспорт встановленого зразка?

Форма встановленого зразка ветеринарно-санітарного паспорта затверджена наказом Мінагрополітики № 288.

"Такий паспорт оформлюється двома мовами – українською та англійською – і містить на обкладинці ISO код України та номер паспорта", – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Який термін дії ветпаспорта?

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину чинний до моменту її смерті.