"Маємо провести оцінку з нуля": до кінця 2025 року Держстат планує оцінити чисельність населення України

До кінця 2025 року в Україні оцінять кількість населення

Державна служба статистики до кінця 2025 року планує оцінити чисельність населення України.

Однак це не замінить перепис, повідомив очільник установи Арсен Макарчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, скільки у країні живе людей. І маємо шукати інші підходи для розрахунку чисельності населення. Маємо провести цю оцінку де-факто з нуля, коли немає єдиного надійного джерела, яке може нам забезпечити дані для оцінки", – зауважив він.

За словами Макарчука, до 2022 року при обчисленні чисельності населення спиралися на дані перепису 2001-го. На нього накладали дані щодо природного та міграційного руху населення – кількість померлих, народжених, та тих, хто переїхав.

Очільник Держстату каже, що в умовах повномасштабної війни оцінка класичним методом неможлива, бо існує прогалина з 2022 року, яку немає змоги закрити.

Особливо це стосується виїзду за кордон. Певний час документи перевірялися, але дані в базу не вносились.

Проте є багато інших даних, які у комплексі можна використати для проведення оцінки чисельності населення.

"Всі ці дані самі по собі ні про що не говорять, але якщо ми побудуємо модель, яка допоможе нам звести їх всі в одній точці, взаємно перевірити та вийти на певну цифру, ми зможемо зробити обґрунтоване припущення щодо кількості населення України. Воно не замінить собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо. Мені здається, що в нас є всі можливості для того, щоб це зробити навіть в умовах війни", – розповів Макарчук.

За його словами, можна використовувати дані:

державних реєстрів – вони суттєво покращились за час повномасштабної війни, однак не завжди є інформативними щодо місця проживання;

мобільних операторів – однак люди можуть користуватись послугами одразу кількох операторів;

банків (зі збереженням банківської таємниці) – вони знають, де перебувають їхні клієнти, бо можуть бачити операції в POS-мережі, а також фіксують звернення клієнтів до відділення.

Також голова Держстату додав, що можна досліджувати статистичні дані щодо кількості спожитих продуктів у певній місцевості та робити припущення щодо кількості населення, яке там проживає.

Марчук зазначив, що запит щодо оцінки чисельності населення є чи не наймасовішим – він надходить від органів державної влади, місцевих органів, бізнесу та громадян.

Нагадаємо, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 мільйона осіб, а до 2051-го – до 25,2 мільйона.

Щоб запобігти цьому, розробили Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Серед її пунктів – підвищення рівня народжуваності, зниження рівня передчасної смертності та забезпечення міграційного приросту населення.

На початку 2025 року ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов розповідав, що населення України складає 32 мільйони людей.