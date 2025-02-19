Двоє сиріт і підлітки, що отримали повістки від росіян: до України повернули 15 дітей з окупації

До України повернули ще 15 дітей з окупованих територій

До України повернули ще 15 дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них – двоє сиріт та підлітки, які отримали повістки до російської армії.

Про це повідомили в ініціативі з повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.

Зокрема, на Батьківщині опинилася родина Даниловичів. Матір пʼятьох дітей Анжела за майже три роки окупації так і не отримала російські документи. Через це окупанти називали її "емігранткою".

Росіяни змушували жінку віддати синів до школи, погрожуючи "провести іншу розмову". Родина кинула все майно в окупації, щоб врятувати дітей від примусової русифікації.

Додому повернулися й троє 17-річних підлітків: Матвій, Олександр і Максим. Матвія та Олександра окупанти змусили отримати російські паспорти, після чого їм вручили повістки до армії.

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Максима росіяни викрали з дому і в наручниках доставили у військкомат, де змушували підписати контракт. Після звільнення хлопець переховувався у бабусі.

З окупації вивезли також 16-річного Юрія і його матір Юлію. Жінка працювала вчителькою, тому окупаційна влада постійно тиснула на неї й вимагала співпраці.

Вдома опинилися й 8-річний Данило разом із мамою. Хлопчик зазнавав булінгу від інших дітей за те, що він українець. Одного дня Данило прийшов додому з розбитою губою та синцями – тоді родина й вирішила виїжджати.

Повернулася до України й Аліса Цушко, яка народила доньку вже під час повномасштабної війни, але брати на неї російські документи не хотіла. Жінка оформила дитині українське свідоцтво, через що наступні півтора року в окупації для неї були жахливими. Лікарі відмовлялися навіть проводити дівчинці профілактичні огляди та робити щеплення.

На Батьківщину повернули також 12-річного Андрія і 7-річну Мію. Їхня мати померла, тому окупанти відправили дітей у притулок. Їх готували до усиновлення у російську сімʼю, змушували співати пісні про "Ростов і Донбас", а також водили на уроки, де навчали розбирати автомат. Окупанти відібрали у дітей телефони та ізолювали від рідних. Наразі дітей возз’єднали з їхньою рідною тіткою.

Нагадаємо, 11 лютого з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну територію України вдалося повернути чотирьох дітей віком від 10 до 17 років. Деяких школярів росіяни погрожували відібрати з їхніх сімей.