Були свідками злочинів РФ: Україні вдалося повернути з окупації ще чотирьох дітей

З окупованої частини Херсонщини на підконтрольну територію України вдалося повернути чотирьох дітей віком від 10 до 17 років. Деяких школярів росіяни погрожували відібрати з їхніх сімей.

Про повернення повідомили керівник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін та в організації Save Ukraine.

Там розповіли, що на підконтрольну Україні територію вдалося виїхати 17-річному Олегу, який "відрито протистояв примусовій русифікації" в місцевій школі. Якось хлопець разом із другом пробралися до блокпоста окупантів та написали на бетонних блоках "Слава ЗСУ!"

Серед повернених дітей були також 15-річні двійнята Єва та Єгор, дідусь яких не дозволив їм відвідувати російські школи, де впроваджували програми країни-агресорки.

"Про те, що діти навчатимуться онлайн, прямо і сказав окупантам, хоча вони постійно погрожували відібрати дітей", – розповіли в Save Ukraine.

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Також з окупації вибрався 10-річний Микита, батьки якого загинули внаслідок ворожого обстрілу. Через втрату мами й тата росіяни погрожували, що розлучать хлопчика з бабусею та передадуть у дитячий будинок. Наразі Микита разом із бабусею в безпеці.

"Історія кожного врятованого сумна і важлива, адже діти, які опинилися на ТОТ, стали свідками злочинів РФ проти людяності і дитинства", – зауважили в Save Ukraine.

Нагадаємо, на початку лютого на підконтрольну Україні територію з окупованої Херсонщини повернули п'ятьох дітей віком від 8 до 17 років.