Львівські випередили столичні: до яких вишів абітурієнти подали найбільше заяв у 2025 році
Цього року випускники шкіл найчастіше обирали для вступу виші Львова. Очолив рейтинг Львівський національний університет імені Івана Франка – туди майбутні студенти подали 44 тисячі заяв.
На другому місці опинився Національний університет "Львівська політехніка" із 42 тисячами заяв.
Такою статистикою поділився голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
"Закриває" трійку лідерів Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 34 тисячі 120 заяв.
Окрім того, популярність серед абітурієнтів здобули:
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – понад 28 тисяч заяв;
- Державний торговельно-економічний університет у Києві – майже 23 тисячі заяв;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – майже 22 тисячі заяв;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – понад 20 тисяч заяв;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 19 тисяч заяв;
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна – майже 14,5 тисяч заяв;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки – майже 13,8 тисяч заяв.
"Цьогоріч кожен вступник міг подати 15 заяв: 5 на бюджет і 10 на контракт. Або всі 15 на контракт. Тому кількість поданих заяв не свідчить про кількість вступників", – зауважив голова комітету.
Усього, за словами Сергія Бабака, цьогоріч було подано понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат.
"Це навіть більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки, бачимо вступна кампанія активна.
До речі, розмови, що діти масово виїхали за кордон і наші аудиторії на початку року будуть порожніми, як бачимо, виявилися перебільшенням", – зазначає Бабак.
44,3% заяв подали на бюджетні місця. Майже третина з них (29,4%) припадає на Київ. Вдвічі менше – на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро, розповідає голова комітету.
"Характерно, що по кількості заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина і Одещина там міняються місцями.
Припускаю, що в Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, тоді як в Одесі більше тяжіють до приватних закладів освіти", – йдеться у повідомленні.
За його словами, "оптимізму не додають дві речі" – вибір спеціальностей і середній конкурсний бал абітурієнтів. Найчастіше майбутні студенти обирали менеджмент, психологію, філологію, право та маркетинг.
Конкурсний середній бал по регіонах України становить 145. Найвищі бали були зафіксовані на Харківщині (153,2) та в Києві (148,4).
Сумщина також демонструє високі результати із середнім балом 150, що вище, ніж у столиці, попри меншу кількість поданих заяв.