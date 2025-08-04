Львівські випередили столичні: до яких вишів абітурієнти подали найбільше заяв у 2025 році

Цього року випускники шкіл найчастіше обирали для вступу виші Львова. Очолив рейтинг Львівський національний університет імені Івана Франка – туди майбутні студенти подали 44 тисячі заяв.

На другому місці опинився Національний університет "Львівська політехніка" із 42 тисячами заяв.

Такою статистикою поділився голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Закриває" трійку лідерів Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 34 тисячі 120 заяв.

Окрім того, популярність серед абітурієнтів здобули:

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Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – понад 28 тисяч заяв;

Державний торговельно-економічний університет у Києві – майже 23 тисячі заяв;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – майже 22 тисячі заяв;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – понад 20 тисяч заяв;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 19 тисяч заяв;

Харківський національний університет імені Василя Каразіна – майже 14,5 тисяч заяв;

Волинський національний університет імені Лесі Українки – майже 13,8 тисяч заяв.

"Цьогоріч кожен вступник міг подати 15 заяв: 5 на бюджет і 10 на контракт. Або всі 15 на контракт. Тому кількість поданих заяв не свідчить про кількість вступників", – зауважив голова комітету.

Усього, за словами Сергія Бабака, цьогоріч було подано понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат.

"Це навіть більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки, бачимо вступна кампанія активна.

До речі, розмови, що діти масово виїхали за кордон і наші аудиторії на початку року будуть порожніми, як бачимо, виявилися перебільшенням", – зазначає Бабак.

44,3% заяв подали на бюджетні місця. Майже третина з них (29,4%) припадає на Київ. Вдвічі менше – на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро, розповідає голова комітету.

"Характерно, що по кількості заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина і Одещина там міняються місцями.

Припускаю, що в Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, тоді як в Одесі більше тяжіють до приватних закладів освіти", – йдеться у повідомленні.

За його словами, "оптимізму не додають дві речі" – вибір спеціальностей і середній конкурсний бал абітурієнтів. Найчастіше майбутні студенти обирали менеджмент, психологію, філологію, право та маркетинг.

Конкурсний середній бал по регіонах України становить 145. Найвищі бали були зафіксовані на Харківщині (153,2) та в Києві (148,4).

Сумщина також демонструє високі результати із середнім балом 150, що вище, ніж у столиці, попри меншу кількість поданих заяв.