До 6 серпня вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів: що робити далі

Вступ-2025: що робити після рекомендації на зарахування

Абітурієнти отримають рекомендації на зарахування до університетів до 6 серпня. Після цього вони мають підтвердити свій вибір місця навчання.

Як правильно це зробити та що важливо знати – розповіли у Міністерстві освіти і науки.

Рекомендація на зарахування надається лише за однією заявою. Якщо система запропонувала вам місце, заява отримує статус "Рекомендовано" (на бюджет або контракт).

Якщо ви хочете навчатися у цьому місці, треба підтвердити вибір. Це можна зробити онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або через Дія.Підпис. Також можна завантажити сканкопію підписаної заяви.

Покрокова інструкція для всіх варіантів підтвердження є на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

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Після підтвердження вибору треба виконати вимоги до зарахування, визначені правилами прийому конкретного закладу вищої освіти, та укласти з ним договір про надання освітніх послуг.

Відмова від рекомендації на бюджет позбавляє права на державний грант у разі вступу на контракт. Держава пропонує підтримку лише один раз.

Якщо жодна заява не має статусу "Рекомендовано", це означає, що ви не потрапили до жодного списку на цьому етапі. Проте після 11 серпня виші сформують рекомендації для вступу на контракт.

Нагадаємо, в Україні затвердили державні гранти на здобуття вищої освіти та встановили додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.