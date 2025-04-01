"Житомирстар" та історична черга за "Айфонами": добірка першоквітневих жартів із соцмереж

1 квітня – хороша нагода для українців, аби позмагатися у дотепності. Цьогоріч до флешмобу доєдналися відомі бренди та навіть військові.

"УП. Життя" зібрала добірку першоквітневих жартів.

Сьогоднішній ранок видавництво "Наш Формат" розпочало із "сумних новин". Там повідомили, що зачиняється книгарня у Києві за адресою провулок Алли Горської, 5.

"Так, нам було неймовірно цінно працювати весь цей час, ділитися з вами найкращими книжками й бачити наших відданих читачів. Ми вдячні за всі моменти, які провели разом.

Сьогодні о 20:00 двері книгарні зачиняться… А завтра о 10:00 ми урочисто відкриємося знову! Не пропустіть останню можливість завітати до нас сьогодні (а потім ще багато разів)", – пожартували у видавництві.

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Наш Формат/Facebook

Низка українських брендів 1 квітня вирішила сповістити про ребрендинг. Так, "Дніпро-М" сьогодні став "Дністром-М", "Київстар – Житомирстаром", а "Розетка" – "Штепселем".

@dnipro_m/X

@dnipro_m/X

@dnipro_m/X

Також "Київстар" оприлюднив на розсуд підписників свій "новий логотип".

@TwiyKyivstar/X

Сервіс Hotline.finance вирішив додати "реальну страховку" у свій застосунок – ікони, які "працюють вічно".

@hotline4finance/X

Водночас магазин "Аврора" дав пораду своїм клієнтам, як відповідати на популярну першоквітневу фразу "У тебе спина біла".

@avrora_official/X

Не оминула День сміху й 13-та бригада Національної гвардії України "Хартія". Там вирішили підійти креативно до підпису відео з бойовою роботою FPV-дронів.

"Ексклюзивні кадри: це перший росіянин, якому вдалося втекти від дронів "Хартії".

Ха! Звичайно, це першоквітневий жарт – від дронів "Хартії" не втечеш", – написали у пості.

Не обійшлося й без історичних жартів-фейків. Так, Facebook-спільнота "Київ, жива історія" опублікувала "архівне фото" черги за "Айфонами" біля метро "Хрещатик" у 1989 році.

"Черга" за "Айфонами" в Києві у 1989 році Київ, жива iсторiя/Facebook

А на сторінці, присвяченій селу Дибще Тернопільської області, на честь 1 квітня вигадали цілу легенду. Нібито австрійські археологи з’ясували, що село заснували за часів Стародавнього Риму й тут розташовувався військовий форпост, де відпочивали легіонери після важких переходів через Карпати.

"Наразі вчені шукають підтвердження, що назва "Дибще" походить від латинського Dibius, що може означати "той, що вагається" – натяк на те, що римські легіонери не могли вирішити, чи залишатися надовше в цьому мальовничому місці.

Думаємо собі, що місцева влада теж не залишиться осторонь таких цікавих знахідок, і розгляне можливість встановлення у селі пам’ятника римському легіонеру в гуцульському кептарику?" – йдеться у жартівливому дописі.

"Історичне" зображення села Дибще Дибще, Дібще, Dubszcze, Dybshche - рідне село на Тернопільщині/Facebook

Звичайно, не обійшлося й без класичних мемів про 1 квітня.

@gwenllianwales/X

я: ненавиджу перше квітня тупий день ненавиджу пранки як пережити цей день

я коли пишу друзям в цей день повідомлення «в тебе спина біла»: pic.twitter.com/1Bd03Tu15G — naddy ☆ (@imaespabot) March 31, 2025

Раніше ми розповідали, як у соцмережах жартують із можливості одружитися у "Дії".