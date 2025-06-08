У червні небо дивуватиме "полуничним" повним Місяцем: як його побачити

Ввечері 10 червня над горизонтом зійде повний "полуничний" Місяць, який сягне свого піку наступного дня. Це буде шостий повний Місяць у 2025 році, інформує Space.

Що таке "полуничний" Місяць?

Повним Місцем називають фазу, коли супутник Землі розташовується на небі навпроти Сонця, завдяки чому здається повністю освітленим для спостерігачів із Землі.

У червні повний Місяць називають "полуничним", але це не означає, що супутник у небі матиме рожеве забарвлення.

Цього місяця він, ймовірно, набуде жовто-помаранчевого відтінку, коли проходитиме поблизу горизонту. Цей ефект виникає через через атмосферне розсіювання світла, яке змінює сприйняття кольору.

За популярною версією, назва "полуничний" походить від корінних американських племен, які пов’язували червневу повню із сезоном збору полуниці.

РЕКЛАМА:

В інших культурах червневий повний Місяць називають "квітучим", "зеленим кукурудзяним" та "Місяцем вилуплення".

Коли і де зійде "полуничний" Місяць?

У червні фаза повного Місяця розпочнеться о 9:44 за київським часом. Побачити яскравий диск супутника Землі вдасться ввечері та вночі напередодні – тоді ж очікують найкращі нагоди для знімків "полуничного Місяця".

Супутник Землі в червні здаватиметься особливо великим під час його сходження для неозброєного ока. Це малозрозуміле явище називають "ілюзією Місяця" – в цей час мозок у дивний спосіб переконує людей, щоб об’єкти більші, ніж насправді, через розташування поблизу горизонту.

Читайте також : Вчені знайшли нову карликову планету в Сонячній системі: вона у 20 тисяч разів менша за Землю

Щороку в червні повний Місяць проходить низький шлях небом через близькість до літнього сонцестояння – періоду, коли Сонце досягає найвіддаленішої точки на небосхилі.

За прогнозами, цьогорічний "полуничний" Місяць буде надзвичайно низьким, як на останнє десятиліття. Частково цей ефект пояснюють тим, що нахилена орбіта Місяця змішується під гравітаційним впливом Сонця.

Раніше науковці переглянули ймовірність того, що наша галактика Чумацький Шлях через 4,5 мільярда років зіткнеться зі своєю космічною "сусідкою" Андромедою.