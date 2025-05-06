У застосунку Армія+ відтепер можна оформити ще п’ять нових рапортів

У застосунку Армія+ з’явилась можливість подати п’ять нових рапортів. Вони стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

Усі вони зібрані в одному розділі та доступні у новій версії застосунка, яку можна завантажити з App Store чи Play Market, повідомили у Міністерстві оборони України.

Серед нових рапортів:

отримання довідки про участь у бойових діях;

отримання витягу з наказу;

отримання витягу з послужного списку;

відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);

повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

Рапорти подаються за кілька хвилин. До кожного з них прикріплена інфодовідка, у якій зібрані поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту.

Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

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Нагадаємо, рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року. З новими загальна кількість їхніх типів становить 31.

За цей час було повністю опрацьовано 430 тисяч рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21.5%).

Раніше ми повідомляли, що у застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс, присвячений формуванню бойової традиції в Україні та історичному шляху, який подолало українське військо. Загалом у застосунку вже є вісім курсів на різні тематики, які можуть проходити військовослужбовці.