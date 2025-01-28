У застосунку "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК: уряд схвалив відповідне рішення

Українські військовозобов'язані та резервісти зможуть отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) через застосунок "Резерв+".

При цьому відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) буде не обов'язковим.

Відповідні зміни до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації ухвалив Кабінет міністрів, повідомили в Міністерстві оборони України.

Нова функція в застосунку передбачає, що військовозобов'язані зможуть за власним бажанням подати запит і отримати електронне направлення на ВЛК за допомогою застосунку "Резерв+". Після отримання документа треба буде прийти до вказаного закладу охорони здоров'я для проходження комісії.

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Спершу електронні направлення стануть доступними для військовозобов'язаних українців, які за власним бажанням хочуть пройти огляд для визначення придатності. Очікується, що згодом функція також стане доступною для людей, які отримали паперову повістку для проходження ВЛК.

Бета-тестування електронних направлень розпочали 28 січня 2025 року, розповіли в МОУ. Там вважають, що ця функція спростить доступ до направлень, зменшить черги до ТЦК та оптимізує адміністративні процеси.

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"Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних", – пояснила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наступним кроком буде інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров'я. У МОУ стверджують, що з осені 2025 року військовозобов'язані зможуть у застосунку самостійно обирати заклад для проходження ВЛК.

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