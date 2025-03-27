Історія українського війська: у застосунку "Армія+" запустили новий онлайн-курс

Це вже восьмий курс, який запустили у застосунку Армія+

У застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс, присвячений формуванню бойової традиції в Україні та історичному шляху, який подолало українське військо.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Над його створенням працювали:

Олександр Алфьоров – історик, начальник групи гуманітарної підготовки 3 ОШБр;

Вахтанг Кіпіані – історик, експерт з національно-патріотичної підготовки, історик;

Олександр Мілош – технік медіацентру Головного управління комунікацій ЗСУ;

Микола Сєрга – керівник ГО "Культурний десант".

"Курс дасть відповіді на питання, що таке Україна і хто такі українці, що таке національна ідентичність та як вона допоможе перемогти ворога, чому бойові традиції важливі", – зазначив Олександр Алфьоров.

Курс складається з восьми модулів. У кінці кожного з них є тест на засвоєння знань, а після всіх модулів – фінальний іспит із сертифікатом.

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Загалом в "Армія+" вже є вісім курсів, які проходять наразі 62 тисячі військових. Найпопулярніші з них – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку безкоштовних онлайн-курсів для військових та цивільних, які варто пройти під час війни.