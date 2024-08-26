Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло

Американські науковці заявили, що винайшли універсальне покриття матеріалів на основі крейди, яке може "зменшувати" температуру на 4,4°C.

Для цього командра дослідників з Массачусетського університету (США) експерементувала з компонентами суміші, основною якої був карбонат кальцію – основний складник вапняку та крейди, повідомляє CNN.

До карбонату кальцію додали частинки сульфату барію – солі, яку використовують у виробництві білих фарбників, а також охолодження та змащування бурових інструментів нафтових свердловин.

Сульфат барію у суміші виконує функцію відбиття видимого та ближнього інфрачервоного світла, тоді як карбонат кальцію добре відштовхує ультрафіолет.

Таке поєднання забезпечило здатність відбивати сонячне світло й одночасно виводити природне тепло тіла.

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Дослідники нанесли суміш простим та екологічним способом на різні типи тканин. Для цього автори дослідження покривали шаром полімеру невеликі квадрати і кілька разів занурювали в розчин з іонами кальцію або баорію, а також іонами карбонату або сульфату.

Завдяки цій процедурі на поверхні тканини утворилося крейдяне матове покриття.

"Ми починаємо з вашої бавовняної футболки і просто наносимо це покриття на одну або обидві сторони тканини. Покриття залишається повністю на рівні поверхні. Воно не проникає і не змінює волокна бавовни", – пояснила співавторка дослідження, професорка Тріша Л. Ендрю.

Ефективність покриття перевірили на відкритому повітря в сонячний день, коли температура перевищувала 32°C.

Виявилося, що температура під тканиною, яка пройшла обробку, була на 4,4°C менша, ніж під шматком звичайної.

Автори дослідження зауважують, що попри незначну різницю температур, таке збереження прохолоди може відчутно підвищити комфорт та вплив на здоров’я в довгостроковій перспективі.

"Без будь-якого використання електроенергії ми можемо зменшити відчуття спеки для людини. Це може бути особливо цінним за умов, коли людям важко зберігати нормальну температуру тіла в надзвичайно жаркому середовищі", – додала аспірантка Еван Патамія.

За словами авторів дослідження, різниця температур більш відчутна, ніж якби один із зразків занесли в тінь.

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"Різниця досягала максимум 8°C між обробленою та необробленою тканиною", – зазначається в препринті наукового дослідження, яке представили Американському хімічному товариству.

Разом з тим, вчені випробували покриття на міцність – тканини з ним попрали та висушили. Результати продемонстрували, що після цих процедур матеріал не втратив попередні властивості.

"Унікальністю нашої техніки є те, що ми можемо робити це майже на будь-якій комерційно доступній тканині та перетворювати її на щось, що може зберігати прохолоду.

Без будь-яких витрат електроенергії ми можемо зменшити відчуття жару людиною, що може бути цінним ресурсом, коли людям важко залишатися прохолодними в надзвичайно спекотному середовищі", – підсумувала Еван Патамія.

Наукова робота дослідників представили Американському хімічному товариству, але вона ще не пройшла етап рецензування, який передує публікації.

Нагадаємо, раніше вчені випробували просто неба в американському місті Сан-Франциско пристрій, який здатний "охолодити" Землю.