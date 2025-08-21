Застосунок Duolingo втрапив у скандал, бо назвав Джоан Роулінг "злою"

Популярний застосунок для вивчення іноземних мов Duolingo втрапив у скандал через зміст уроку з німецької, в якому авторку популярної серії книг "Гаррі Поттер" назвали "злою". Згодом представник додатка перепросив за інцидент.

Про незвичайне речення в застосунку розповіла телепродюсерка Гебі Коппел у соцмережах.

На опублікованому скриншоті видно одне із завдань в Doulingo для опанування німецької мови.

У ньому розробники пропонують користувачам обрати відповідь на питання: "Чи подобаються вам книги з Гаррі Поттером як головним персонажем?". Одна з відповідей пропонує фразу "Так, ви маєте рацію, я цікавлюся спортом", інша – "Так, але, на мою думку, авторка зла".

Фото: @Gabykoppel/X

Гебі Коппел стверджує, що за майже п’ять років вивчення іноземної мови лише один раз натрапила на критику реальної людини – нею стала Джоан Роулінг.

"Не [Володимир] Путін, не аятолів (почесний титул шиїтського вченого-богослова, який має право виносити рішення з важливих питань мусульманського права – ред.), а хтось, хто має гендерно-критичну позицію", – прокоментувала продюсерка The Telegraph.

Речник застосунку пізніше попросив пробачення за "будь-які завдані образи" та пообіцяв видалити згаданий вміст уроків.

Час від часу популярна письменниця Джоан Роулінг втрапляє в скандали через свої висловлювання, які називають проявом нетерпимості до трансгендерних людей. При цьому авторка вважає, що бореться за права жінок.

Нещодавно британка засудила зірок фільмів на сонові книг про Гаррі Поттера, які, на її думку, заохочують дітей до трансгендерного переходу.