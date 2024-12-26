Уклали шлюб задля виїзду чоловіків з України: прикордонники затримали ще три псевдоподружжя

Не можуть відповісти на прості питання про сімʼю: прикордонники виявили три псевдоподружжя

На пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" викрили три псевдоподружжя, які намагались незаконно перетнути кордон.

У цих парах жінки були старшими за чоловіків, а їхні легенди про плани за кордоном мали чимало розбіжностей, зауважили у Державній прикордонній службі України.

У "Грушеві" зафіксували відразу дві таких пари.

43-річний уродженець Черкащини уклав шлюб з 53-річною землячкою. Подружжя нібито прямувало до Варшави, щоб навідати друга чоловіка.

Друга пара прямувала з Черкас: 40-річна жінка та її 24-річний супутник запевняли, що їдуть в Польщу знайомитись із сестрою мами чоловіка.

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Однак "молодий" нічого не знав про свою дружину і навіть не зміг назвати спільну адресу проживання.

На пункті пропуску "Краківець" затримали ще одне подружжя: 47-річний чоловік та 63-річна жінка нібито їхали в гості до Великої Британії.

"Псевдоподружжя шукають все нових методів, щоб обманути пильність прикордонників. До прикладу, на початку літа цього року ми ще фіксували пари, які укладали шлюб, а вже на наступний день чи за кілька днів пробували виїжджати за кордон.

Зараз такі "пари" змінили тактику дій. Вони чекають кілька місяців, а тоді пробують виїхати. Неодноразово ми фіксували шлюби укладені між родичами з метою виїзду за кордон", – зауважила речниця 7 прикордонного Карпатського загону ДПСУ Світлана Бурда.

Вона додає, що зазвичай псевдоподружжя плутаються у відповідях, не можуть відповісти на прості запитання. Наприклад, де проживає подружжя, як звати тещу, чи якого року народження дружина.

"Кінець цих історій завжди один – прикордонники направляють до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті у таких випадках передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років", – пояснює Світлана Бурда.