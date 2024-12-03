Раптово "зцілився" після зустрічі з прикордонниками: викрили чоловіка при спробі незаконного виїзду

При собі чоловік мав документи про порушення мовлення та слуху, а також статус інвалідності

Прикордонними при спробі перетину кордону затримали 25-річного чоловіка, який мав при собі підроблені документи про порушення слуху і мовлення, а також статус інвалідності другої групи.

Інцидент трапився поблизу кордону з Молдовою у Вінницькій області, розповіли в Державній прикордонній службі.

Фото: Прикордонна служба України Фото: Прикордонна служба України Фото: Прикордонна служба України

Там прикордонники разом із поліціянтами зупинили для перевірки автомобіль, за кермом якого перебувала 37-річна жителька Дніпропетровської області.

Її 25-річний пасажир надав документи про інвалідність, а також намагався симулювати порушення мовлення.

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"Проте перевірка встановила, що довідки мають ознаки підробки: відсутні печатки на фотографіях, а штампи на них невстановленого зразка. Крім того, у телефоні чоловіка було знайдено його голосові повідомлення", – додали прикордонники.

Зрештою чоловік заговорив і зізнався, що планував використати підроблені документи для незаконного перетину кордону.

Згодом з’ясувалося, що водійка за 3500 євро надавала послуги з виготовлення фальсифікованих довідок та вивіз чоловіка за кордон.

Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли в ньому печатки, кліше та бланки з відтисками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) однієї з областей. Бланки були оформлені на ім’я чоловіків призовного віку.

25-річного пасажира притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 201-1 КУпАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

Натомість водійці повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон – ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, як прикордонники викрили 22-річного чоловіка, який уклав шлюб із троюрідною сестрою, що мала інвалідність, аби перетнути державний кордон.