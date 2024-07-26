Побачила вперше за 26 місяців: дружини азовців розповіли про дзвінки з російського полону

Оновлено 27.07.24 об 11:08

Троє дружин полонених азовців, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці у липні 2022 року, уперше за тривалий час змогли поговорити зі своїми чоловіками.

Анна Лобова, Анастасія Гондюл та Марія Алєксєєвич зібрали брифінг, аби розповісти про нетривалі хвилини дзвінків та попросити президента України Володимира Зеленського про повернення рідних додому, пише "Громадське".

Під час заходу жінки розповіли, що інформацію про можливу розмову з рідними отримали від російської сторони. Окупанти самостійно знайшли Анну, Анастасію та Марію в чатах у Telegram, де публікують інформацію про військовополонених.

Водночас відеодзвінки від рідних застали їх зненацька. Попередньо жодна з них не отримувала інформації про дату та час можливого контакту.

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"Схоже, що дзвінок до мене став для мого Олега несподіванкою. Він же навіть не знав, чи ми живі, де ми. Я народила доньку в січні 2022-го. Чоловік бачив її востаннє, коли їй був місяць.

Замість “Привіт, тату” він почув страшний плач, бо донька злякалася. Навіть не зміг її побачити, бо зв'язок був поганим. Отак двоє найрідніших людей живуть, як чужі люди", – розповіла Анна Лобова.

Дружини азовців заявили, що вперше за тривалий час змогли почути своїх чоловіків з полону Фото: Громадське

Як виявилося згодом, усі дзвінки були без відома Анни, Анастасії чи Марії записані російськими пропагандистами та оприлюднені на платформі YouTube.

Під час брифінгу жінки показали звернення свої чоловіків, які отримали від РФ після розмов. У всіх випадках виснажені бійці бригади "Азову" звертаються до державних органів, а також президента України з проханням посприяти обміну.

"Пане президенте, поміняйте нас, ми хочемо побачити рідних. Нам незрозуміло, чому це питання два роки не розв’язується. Ми бачимо, що обміни відбуваються, ми теж на це чекаємо", – каже один із українських полонених.

Під час нетривалого дзвінка азовці не повідомили про місце свого перебування, однак встигли зізнатися в коханні дружинам та зазначили, що "зі здоров’ям усе гаразд" попри те, що раніше постраждали від вибуху в Оленівці.

"Я побачила свого чоловіка вперше за 26 місяців. Це тривало лише хвилину, але я зрозуміла, що він тримається і вірить в Україну, вірить, що про нього пам’ятають. 10 серпня йому виповниться 30 років, я не хочу, щоб він зустрів цей день у російському полоні. Прошу, обміняйте мого чоловіка, щоб ми змогли нарешті обійнятися", – наголосила Марія Алєксєєвич.

Підтримала прохання і Анастасія Гондюл. Жінка розповіла про те, що кожен обмін полонених, серед яких досі не було її чоловіка, відчувається, ніби "вмираєш, але відшкрібаєш себе від підлоги та знову йдеш боротися".

"Прошу повернути моїй доньці батька. Вони заслуговують на знайомство одне з одним. Олег обороняв Маріуполь, під час боїв втратив брата-близнюка, вийшов у полон з “Азовсталі” з обіцянкою швидкого подальшого обміну, а він третій рік у полоні", – звернулася Анна до президента.

Дружини полонених також повідомили, що деякі рідні азовців, яким РФ уже винесла "вироки" також мали можливість розмов. Однак вони не оприлюднювали цю інформацію, аби "не нашкодити".

Анна, Анастасія та Марія стали одними із засновниць громадської організації "Спільнота Оленівки" і беруть участь в мітингах на підтримку повернення додому заручників Кремля. Жінки наважилися поділитися інформацією про звʼязок з чоловіками, адже сподіваються, що це зможе пришвидшити їхній обмін.

Нагадаємо, 26 липня рідні загиблих та постраждалих внаслідок теракту в Оленівці, а також чинні бійці "Азову" звернулися до Верховної Ради та президента.

Вони закликали владу ухвалити проєкт постанови №101088, який затверджує день вшанування пам’яті захисників та захисниць, цивільних, а також учасників добровольчих формувань, яких стратили, закатували або вбили в російському полоні.

Примітка: текст оновлено. Уточнено інформацію щодо того, як дружини змогли зв'язатися з рідними, оприлюднені на брифінгу відео звернень полонених та назви громадської організації.