"Так буде краще для всіх": дружині захисника відмовили в роботі через наявність у неї дитини

Дівчині відмовили в роботі після того, як у її соцмережах знайшли світлини з донькою

Агенція BIGSHOW, яка займається організацією концертів, відмовила у працевлаштуванні дружині військового через наявність у неї дитини дошкільного віку. Згодом у компанії перепросили за цей вчинок.

Про інцидент Ольга Райх розповіла в соцмережах, опублікувавши скриншоти листування з представниками агенції.

У коментарі для "УП. Життя" жінка розповіла, що відгукнулася на вакансію компанії, в якій вказували, що посада передбачає гібридний графік роботи – частково в офісі та віддалено для виконання виїзних завдань.

Ольга відправила своє резюме, і їй запропонували пройти співбесіду онлайн, відповівши на перелік визначених запитань. Дівчина зауважує, що на цьому етапі в неї не цікавилися можливістю їздити у відрядження.

На наступний ранок дівчина отримала повідомлення, в якому їй відмовили у роботі через те, що в її соцмережах знайшли світлини з дитиною дошкільного віку.

Після звинувачень Ольги у дискримінації, в BIGSHOW пояснили, що посада передбачає відрядження, а тому на неї шукають людину "або без дітей, або зі значно старшими (від 10 років)".

"Просто ця посада зокрема передбачає відрядження. А на нашу думку, це не ок для дитини раннього віку. Об'єктивно з досвіду, так буде краще для всіх. Йдеться саме про цю посаду і її специфіку [...]

Ми дотримуємося суб’єктивної думки щодо того, що мати, яка сама виховує дитину, має приділяти час дитині", – йшлося в одному з повідомлень.

Фото: Ольга Райх/Instagram Фото: Ольга Райх/Instagram Фото: Ольга Райх/Instagram Фото: Ольга Райх/Instagram Фото: Ольга Райх/Instagram

Ольга зізналася, що вважає дивним те, що у компанії проводять аналіз соцмереж потенційних співробітників.

"Дуже обурило, що вони не лише оцінили те, чи є в мене дитина. А ще із соцмереж зробили висновок про те, що я виховую її сама, і вказали на це", – поділилася дружина захисника.

У соцмережах Ольга заявила, що вважає відмову їй у роботі проявом дискримінації.

"Тобто, в той час, коли мій чоловік уже сьомий рік захищає нас усіх, включно з цим бізнесом, вони дозволяють собі влазити в моє особисте життя і відмовляти, бо я маю дитину та ще й батько доньки не живе з нами (бачте, має щодня бігати на фронт і ввечері повертатись) [...]

І після такого ви хочете, щоб жінки народжували і підіймали демографічну ситуацію??? Мати дитину – це не "мінус" для професії. Це навпаки – про силу, витривалість і вміння балансувати!" – переконана дівчина.

Згодом засновник агенції BIGSHOW Євген Кравчук перепросив за ситуацію і назвав висловлювання свого співробітника неприпустимим. Він заявили, що такі висловлювання щодо працевлаштування жінок із дітьми "суперечать цінностям та політиці компанії".

"Ми ніколи не дискримінували й не будемо дискримінувати людей за будь-якими ознаками. Наявність чи відсутність дітей не може бути й не є критерієм відбору у нашу команду.

Я, як засновник, особисто прошу вибачення у пані Ольги та в усіх, кого образила ця ситуація. Материнство – це цінність, і ми поважаємо кожну людину (окрім росіян)", – написав Євген Кравчук.

Він додав, що у вакансії, на яку подавалася Ольга, попередньо не вказали важливих умов роботи, а саме вечірню зайнятість та відрядження. Через це їхній співробітник "некоректно оцінив ситуацію".

У компанії заявили, що вже провели роз’яснювальну роботу з командою та розпочали перегляд внутрішніх процесів найму, щоб запобігти повторенню схожих інцидентів. Євген Кравчук заявив, що особисто зателефонував Ользі та перепросив у неї.

У коментарі для "УП. Життя" дівчина підтвердила, що спілкувалася з керівником компанії, який запевнив її, що відмова через наявність дитини – позиція рекрутера, а не агенції в цілому.

Раніше ми розповідали, як українські роботодавці порушують законодавство при пошуку працівників, зокрема через стереотипи щодо віку та статі.