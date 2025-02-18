Водій київської маршрутки обізвав захисницю "п'яним бидлом": його тимчасово відсторонили

Військовослужбовиця Ксенія Пономарьова заявила, що під час поїздки в громадському транспорті в Києві водій маршрутки назвав її "п'яним бидлом". На інцидент відреагував роботодавець водія – чоловіка на час внутрішнього розслідування відсторонили від роботи.

На своїй сторінці в соцмережі Ксенія розповіла, що за декілька днів до цього випадку водій вже виганяв її з тролейбуса. За словами військової, цього разу чоловік керував маршруткою №410 і різко рушив із зупинки, поки в салоні транспортного засобу жінка намагалася дістати посвідчення учасника бойових дій

"Кричати він почав одразу, переходячи на "ти". Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував, і я впала.

Я упала просто в проході на підлогу з брудною кашею з мокрого снігу", – згадує події того дня захисниця.

Ксенія стверджує, що після цього водій маршрутки назвав її "п'яним бидлом". Натомість жоден із присутніх у транспорті нібито не допоміг жінці підвестися чи зробив зауваження водієві.

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Жінка пояснила, що рухається дещо уповільнено, оскільки раніше зазнала контузії, що вплинула на її зір.

Військовослужбовиця додала, що того дня їхала з курсу англійської мови для військових для подальшої підготовки.

"Це неприпустимо, коли дотичність до ЗСУ викликає бажання образити, назвати бидлом, побити, штрикнути ножичком чи взагалі підірвати. До чого неповажне українське суспільство докотилось?" – поставила риторичне питання захисниця.

Ксенія додала, що того ж дня звернулася зі скаргою до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

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Як відреагували в перевізника?

Згодом в Укртрансбезпеки підтвердили отримання скарги й повідомили, що столичний перевізник розпочав внутрішнє розслідування інциденту. На час з'ясування обставин водія маршрутки відсторонили від роботи.

В Укртрансбезпеки додали, що з водіями підприємства мають провести додаткові інструктажі щодо дотримання правил дорожнього руху і безпеки перевезення пасажирів.

Водночас директор підприємства "Парк", працівник якого нібито грубо поводився із захисницею, перепросив за цей випадок у Ксені Пономарьової.

"Адміністрація підприємства просить вибачення за ситуацію. Для уникнення подібних ситуацій зробимо все, що від нас залежить", – йдеться в листі, який опублікували в Укртрансбезпеки.

Фото: Укртрансбезпеки/Telegram

На інцидент також відреагував очільник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він повідомив, що декілька тижнів тому під час перевірок громадського транспорту виявили, що подекуди водії маршруток відмовляють у безоплатному проїзді військовослужбовцям.

"Подібне ми маємо викорінити. Захист та соціальні гарантії для військових – база та елементарна вдячність їм за те, що вони роблять для кожного з нас щодня", – наголосив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, в грудні 2024 року в Київській області водійка таксі висадила з автівки родину загиблого військовослужбовця через прохання вимкнути російськомовний навігатор та перейти на українську.

Після публічного розголосу в сервісі з виклику таксі Uklon, яким користувалася таксистка, назвали дії жінки неприпустимими та заявили, що її поведінка не відповідає цінностям компанії.

Водійці заблокували доступ до застосунку, а перед рідним загиблого захисника перепросили за інцидент.