В Ужгороді відмовили в пільговому проїзді військовому: захиснику довелося ночувати на вокзалі

В Ужгороді перевізник відмовив у пільговому проїзді військовослужбовцю, який проходить лікування після поранення. Через це захиснику довелося ночувати на автостанції.

В Укртрансбезпеці заявили, що перевізника позбавили ліцензії.

Про інцидент розповів представник Уповноваженого з прав людини Андрій Крючков.

Він зауважив, що інцидент трапився із захисником, який повертався з чергової медичної процедури в Рахові. Військовослужбовець заявив, що намагався скористатися правом безоплатного проїзду як учасник бойових дій.

Натомість у касі автовокзалу йому відмовили в пільговому проїзді за маршрутом Ужгород – Чернівці, який здійснює місцевий перевізник.

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На відео, яке опублікував представник Уповноваженого, чути, як працівниці автовокзалу заявляють, що рейс буцімто міжнародний, тому перевізник не надає пільгового проїзду.

Через це захиснику, який лікується після поранення, довелося ночувати на вокзалі, стверджує Андрій Крючков.

За словами представника Уповноваженого, ситуація із відмовами захисникам в проїзді на цьому маршруті є "системною".

Він додав, що згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд усіма видами транспорту загального користування.

За безпідставну відмову в пільговому перевезенні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, який накладають на водіїв або перевізників.

За фактом порушення прав військовослужбовця Уповноважений з прав людини відкрив провадження, а також повідомив про інцидент у Національну поліцію та Державну службу України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

"Відмова у пільговому перевезенні ветеранів – це не лише порушення законодавства, а й неповага до тих, хто захищає нашу державу.

Це мінімальна підтримка, яку суспільство має надавати своїм захисникам та захисницям", – вважає Андрій Крючков.

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У коментарі для "УП. Життя" в Укртрансбезпеці підтвердили, що йдеться про перевізника Анатолія Малофєєва, ліцензію якого припинили 24 лютого 2025 року. Підставою рішення стало неусунення порушень ліцензійних умов.

Начальник Укртрансбезпеки в Закарпатській області Олександр Копитчак повідомив, що вперше скарги на перевізника Малофєєва отримали у 2023 році. Тоді водій "у грубій формі" відмовив дівчині в проїзді, через це на його роботодавця наклали штраф.

За словами Олександра Копитчака, майже щомісяця протягом 2024 року Укртрансбезпека продовжувала отримувати скарги від пасажирів цього перевізника.

"У межах компетенції Укртрансбезпеки постійно вживали заходів. Сума штрафних санкцій щодо перевізника у 2024 році склала понад 136 тисяч гривень", – додав посадовець.

Олександр Копитчак пояснив, що у випадку з відмовою надавати послуги військовослужбовцю, про який розповів представник омбудсмена, перевізник "прикривався" міжнародним рейсом, в межах яких не застосовують пільги для учасників бойових дій.

Нагадаємо, в лютому військовослужбовиця Ксенія Пономарьова заявила, що водій столичної маршрутки назвав її "п'яним бидлом". Тоді в Укртрансбезпеки розпочали внутрішнє розслідування випадку, на час якого керманича відсторонили від роботи.