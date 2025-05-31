Дзвінок із-за кордону: українські рятувальники допомогли врятувати чоловіка у польських горах

Українські рятувальники допомогли врятувати чоловіка в польських горах неподалік кордону.

Турист травмував ногу під час сходження на вершину Галич у Польщі. Його телефон випадково під'єднався до українського оператора, повідомили у ДСНС.

До служби 112 на Львівщині надійшов нетиповий виклик: чоловік травмував ногу, піднімаючись на гору Галич у Польщі, й потребував допомоги.

Через особливості мобільного покриття у гірському прикордонні його телефон під’єднався до українського мобільного оператора. Так дзвінок надійшов саме українським рятувальникам.

Інформацію одразу передали до оперативно-координаційного центру ДСНС Львівщини. З потерпілим зв'язалися та зібрали необхідні дані: координати, заряд телефону, стан здоров’я.

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Координацією міжнародного зв’язку займалися у Києві. Черговий разом із представником міжнародного відділу організували офіційний канал комунікації з польською стороною.

Долучилася до рятувальної операції й асоціація гірських провідників "Ровінь" – вони передали точні координати потерпілого польським рятувальникам.

З отриманою інформацією на допомогу туристу вирушила польська Бескидська група GOPR. Вони знайшли чоловіка у важкому стані, надали першу домедичну допомогу, спустили до підніжжя гори й передали медикам.

Нагадаємо, на Тернопільщині врятували 3-річну дівчинку, яка загубилася в лісі. Вона пройшла 10 кілометрів і дісталася сусідньої області.