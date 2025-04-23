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Пройшла 10 кілометрів до сусідньої області: на Тернопільщині врятували 3-річну дівчинку, яка загубилася в лісі

Анна Коваленко — 23 квітня, 10:32
Пройшла 10 кілометрів до сусідньої області: на Тернопільщині врятували 3-річну дівчинку, яка загубилася в лісі
Дівчинку понад п'ять годин шукали надзвичайники та поліціянти
Фото: ДСНС/Facebook

У Будках на Тернопільщині трирічна дівчинка пішла з дому в напрямку лісу. Дитина дійшла до сусідньої області, де її відшукали через понад п'ять годин.

Інформацію про зникнення малечі рятувальники отримали вдень 21 квітня, розповіли в Державній службі з  надзвичайних ситуацій Тернопільщини.

Надзвичайники розпочали пошуково-рятувальну операцію, до якої залучили також поліціянтів.

Рятувальники знайшли зниклу дівчинку
Фото: ДСНС/Facebook

Через понад п'ять годин дівчинку знайшли на території сусідньої області – між Круками та Копанями на Рівненщині. Виявилося, що дитина самостійно подолала 10 кілометрів лісовими дорогами.

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У ДСНС кажуть, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у березні на Вінниччині врятували трирічного хлопчика, який загубився і провів ніч в яру на місцевому звалищі. У негоду дитина грілася об свого собаку, що був постійно поруч.

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