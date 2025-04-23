Пройшла 10 кілометрів до сусідньої області: на Тернопільщині врятували 3-річну дівчинку, яка загубилася в лісі
У Будках на Тернопільщині трирічна дівчинка пішла з дому в напрямку лісу. Дитина дійшла до сусідньої області, де її відшукали через понад п'ять годин.
Інформацію про зникнення малечі рятувальники отримали вдень 21 квітня, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій Тернопільщини.
Надзвичайники розпочали пошуково-рятувальну операцію, до якої залучили також поліціянтів.
Через понад п'ять годин дівчинку знайшли на території сусідньої області – між Круками та Копанями на Рівненщині. Виявилося, що дитина самостійно подолала 10 кілометрів лісовими дорогами.
У ДСНС кажуть, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, у березні на Вінниччині врятували трирічного хлопчика, який загубився і провів ніч в яру на місцевому звалищі. У негоду дитина грілася об свого собаку, що був постійно поруч.