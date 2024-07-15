За вихідні на водоймах загинули 66 осіб – ДСНС

За вихідні 13-14 липня в Україні на водоймах загинуло 10 дітей

За вихідні 13-14 липня в Україні на водоймах загинуло 66 осіб, серед них – 10 дітей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях!

На щастя, 11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати", – додали у ДСНС.

Від початку року на водних об’єктах України вже загинули 672 громадяни, з них – 76 дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Правила безпечного купання

Спершу слід переконатися, що на дні водойми немає зайвих предметів.

На рівнинних річках є багато ям і вирів: вони підступно трапляються біля піщаних кос під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.

Варто бути обережними на гірських річках, адже вони мають стрімку течію, що може збити з ніг.

У воді не слід поспішати рухатися на глибину, а краще дати тілу час адаптуватися до температури води. Після вживання алкоголю краще відкласти купання.

Загалом фахівці радять плавати не довше 20 хвилин.

Не можна доводити себе до ознобу, адже переохолодження – головна причина трагічних випадків. Можуть виникнути судоми, зупинка дихання, втрата свідомості.

У морі треба завжди зважати на хвилі. Не варто намагатися плисти проти хвилі, важливо бути обережним біля водорізів і не пірнати з них.

Особливу увагу варто приділити дітям, бо їхня поведінка у воді непередбачувана.

Більше правил поводження на воді можна прочитати тут.