Професор, який обурив студентів сексизмом і пропагандою, через суд хоче повернутися в КНУ

Колишній викладач Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Шевченка Микита Василенко, який торік потрапив у кілька сексистських скандалів, хоче поновитися на роботі.

Професор, який розповідав про "голодних" на секс українок на пропагандистських каналах, подав позов проти університету, щоб скасувати наказ про звільнення.

Також професор вимагає від вишу відшкодування середнього заробітку за період його вимушеного прогулу.

Перше засідання в Шевченківському районному суді Києва вже завершилося. Декілька студентів прийшли до суду на відкрите слухання, але суддя Олена Кондратенко відхилила їхнє прохання про присутність на засіданні, повідомляють джерела "УП. Життя".

Зі списку справ Шевченківського райсуду

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року адміністрація КНУ розірвала контракт з Микитою Василенком через "порушення норм Етичного кодексу, умов контракту й загальних етичних стандартів".

Підставою для рішення стали висновки Вченої Ради, кафедри Інституту журналістики та Постійної комісії Вченої ради університету, які виявили "системні порушення" в поведінці професора.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету", – повідомили в адміністрації закладу.

Скандал навколо Микити Василенка спалахнув після висловлювання про "іноземних миротворців", які можуть покращити демографічну ситуацію в Україні, адже тут нібито сотні тисяч "голодних жінок".

Студенти Інституту журналістики оголосили бойкот адміністрації, вимагаючи негайної реакції. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти з проханням провести службове розслідування.

Керівництво ННІЖ назвало слова професора "неприпустимими", а Вчена рада рекомендувала адміністрації КНУ звільнити Василенка.

Зауважимо, що цей інцидент не перший. У лютому 2024 року випускниця ННІЖ, військова журналістка Оксана Паращак, поскаржилася на сексизм з боку професора.

За її словами, на парах Василенко розповідав, що "жінки можуть чогось досягнути лише у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат".

"В особистій розмові одній зі студенток (яка вирішила не розголошувати свого імені) Василенко М. К. "пропонував стати музою, а якщо та відмовиться, у неї не буде карʼєри", – писала Оксана. Тоді Василенку оголосили першу догану.

Також інші випускники інституту скаржилися на "проросійські погляди" професора і публікували відео, на якому Василенко агітує їх вступати до партії "ОПЗЖ" (нині забороненої).