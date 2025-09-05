27 років тому американка Емі Бредлі загадково зникла у морі. Чому світ знову її шукає

У 1998 році 23-річна американка Емі Лінн Бредлі вирушила у подорож Карибами разом із родиною, та за кілька днів безслідно зникла з круїзного лайнера біля острова Кюрасао.

Досі існує 4 версії щодо зникнення дівчини: вона випадково впала за борт, скоїла самогубство, зійшла з лайнера і почала нове життя, або її викрали і "продали" у сексуальне рабство.

Батьки дівчини переконані, що вона жива – і деякі свідчення підтверджують цю версію.

У липні 2025 року Netflix випустив документальний серіал Amy Bradley Is Missing, який привернув увагу світу до справи й дав новий імпульс пошукам.

У TikTok з’явилися десятки версій та конспірологічних теорій щодо долі Емі: дехто навіть заявляв, що полетить на Кюрасао шукати її.

А "УП. Життя" зібрала подробиці історії Емі Бредлі на основі матеріалів Time, CBS News та People.

Як зникла Емі Бредлі

Емі Бредлі з батьками та братом на круїзі AmyBradleyIsMissing

У березні 1998 року 23-річна американка Емі Лінн Бредлі вирушила у подорож Карибами разом із родиною. Це був круїз на лайнері Rhapsody of the Seas, що належав компанії Royal Caribbean International.

На борту лайнера дівчина з батьками святкувала випускний. Судно вийшло з Пуерто-Рико і мало пройти кілька островів Карибського басейну.

Та вже за кілька днів подорожі, в ніч на 24 березня, дівчина зникла безвісти, коли лайнер проходив біля узбережжя Кюрасао (Нідерландські Антильські острови).

Близько 5-ї ранку батько помітив, що донька заснула на балконі каюти. Коли ж за пів години він прокинувся знову, Емі вже не було. На балконі залишилися сигарета й запальничка, а в кімнаті – взуття й жовта сорочка.

На момент зникнення Емі мала зріст 170 см, вагу 54 кг, коротке каштанове волосся, зелені очі, кілька татуювань: тасманійський диявол на лопатці, китайський ієрогліф на гомілці та синьо-зелений гекон навколо пупка. Також – пірсинг у пупку і сережки у вухах.

Емі Бредлі з братом Бредом на лайнері AmyBradleyIsMissing

Сім’я одразу звернулася до екіпажу, однак судно не зупинили. Офіційне повідомлення до берегової охорони надіслали лише після прибуття у порт Кюрасао. Пасажирам також не заборонили сходити з лайнера, всупереч благанням родини Бредлі.

Пошуки тривали чотири дні: вертольоти, літаки й кораблі обстежували акваторію, але все марно. Офіційно розглядалися дві версії – падіння за борт і самогубство, однак тіло не знайшли.

Батьки ж переконані: їхню доньку викрали й утягнули у сексуальну експлуатацію.

Алістер Дуглас, який танцював із Бредлі у ніч перед її зникненням

Одним із перших, кого допитало ФБР, був бас-гітарист Алістер Дуглас на псевдо Yellow. Відеокамери з корабля показали, що Емі танцювала з ним тієї ночі.

Чоловік розповів, що після виступу вони пішли до клубу випити, і він розійшовся з Емі близько 1:00 ночі.

О 6-й ранку басиста розбудив менеджер круїзу із запитанням, чи бачив він Бредлі, та він нічого не знав про зникнення. Каюти музикантів обшукали, але нічого не знайшли.

Слідчі не знайшли доказів причетності Алістера Дугласа, і детектор брехні не підтвердив підозри щодо музиканта. Проте його донька Аміка сумнівається у невинуватості батька.

Дівчина сама сконтактувала з родиною Емі та взяла участь у документальному серіалі Amy Bradley Is Missing.

Аміка розповіла, що після того рейсу батько змінився, став відстороненим, а вдома з’явилася сумка зі світлинами незнайомих жінок, яких фотографували на круїзах.

Аміка просто під час зйомки зателефонувала батьку й запитала про Емі. Він лише відповів: "Я нічого поганого не робив. Я тільки танцював із нею".

Версії зникнення Емі Бредлі

Емі у коледжі AmyBradleyIsMissing

Існує 4 основні версії зникнення Емі Бредлі: нещасний випадок, самогубство, втеча або викрадення.

Батьки Емі вважали, що їхня донька зійшла з лайнера у Кюрасао або її заманили чи витягли силою, можливо, у валізі.

Згодом у Кюрасао та Барбадосі не раз з’являлися свідки, які стверджували, що бачили жінку, яка нагадувала Емі.

Наприклад, таксист із Кюрасао заявляв, що до нього підходила незнайомка, схожа на зниклу.

Інший свідок Девід Кармайкл стверджував, що бачив на пляжі в Кюрасао жінку з татуюванням тасманійського диявола, яка йшла з двома чоловіками.

Дівчина нібито хотіла йому щось сказати, але один із її супутників не дав їй цього зробити. Кармайкл припустив, що це була Емі з тим самим бас-гітаристом Алістером Дугласом.

У 2005 році ветеран ВМС США повідомив, що бачив у борделі на Барбадосі дівчину з татуюванням тасманійського диявола, і вона назвалася "Емі".

Фото з сайту секс-послуг 2005 року AmyBradleyIsMissing

Того ж року сім’я Бредлі отримала електронного листа з фотографією з сайту інтим-послуг: на знімку була дівчина, напрочуд схожа на їхню доньку. Слідча експертиза дійшла висновку, що на знімку, ймовірно, Емі, але він був недостатньо якісний для точного висновку.

Ще одна очевидиця заявила, що перетиналася з Емі у барбадоському туалеті. Мовляв, Емі була наляканою і говорила щось про дітей, а невідомі чоловіки, які її супроводжували, погрожували їй. Сім’я Емі також припускає, що якщо Емі потрапила в сексуальне рабство, у неї могли народитися діти.

Втім, ФБР остаточно не підтвердило жодну з цих версій.

Чому сім’я не вірить у загибель Емі

Емі з улюбленим собакою

Батьки впевнені, що Емі не мала причин тікати або вбивати себе.

У рідній Вірджинії на неї чекали нова робота й собака Дейзі, яку вона нещодавно прихистила.

Водночас капітан корабля вважає, що Емі скоїла самогубство, а її сім’я не хоче це прийняти.

У коледжі Емі зустрічалася з дівчиною та незадовго до круїзу надіслала їй любовного листа у пляшці.

"Я відчуваю, ніби між нами лежить океан. Ніби я на безлюдному острові чекаю, поки ти мене врятуєш. Повідомлення в пляшці – моя єдина надія. Я сумую за тобою, Моллі. Врятуй мене, будь ласка", – такі тривожні слова написала Емі.

На той момент дівчина вже розповіла батькам, що вона лесбійка, але ті не надто зраділи цій новині. Так з’явилася ще одна версія: можливо, Емі стрибнула у море через неприйняття з боку родини або відчуття, що вона всіх розчарувала. Батьки заперечували цю версію і запевняли, що прийняли доньку.

"Ми віримо, що наша донька жива, але її утримують проти волі", – казали батько Рон та мати Іва в інтерв’ю CNN.

Минуло 27 років, але родина не втратила надії знайти Емі. Вони створили сайт AmyBradleyIsMissing.com, де публікують усі новини про справу та свої фотографії.

Найбільше надії родині надає один цікавий факт: цю сторінку регулярно відвідують якісь користувачі з IP-адрес Кюрасао та Барбадосу.

На сторінку щоразу заходять у визначні дати – дні народження, свята, річниці членів родини Бредлі, і контент переглядають близько 45 хвилин.

"Ми сподіваємося, що це вона", – каже брат зниклої Бред Бредлі.

27 років сім'я Бредлі продовжує пошуки AmyBradleyIsMissing

Водночас службовці ФБР у серіалі Netflix стверджували, що не можуть відстежити IP-адреси, оскільки вони розташовані поза межами США.

Сімʼя досі чекає на повернення Емі: батько Рон розповідав, що донині зберігає її машину в гаражі.

А брат Бред зізнавався, що вирішив не мати дітей через психологічну травму від втрати сестри і горя, яке переживають його батьки.

Будь-які відомості про дівчину закликають повідомляти на сайті AmyBradleyIsMissing.com.