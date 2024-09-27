До та після: Емма Антонюк запустила жіночий флешмоб після сексистського допису Арестовича

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович "прорекламував" фотографіями блогерки Емми Антонюк свої скандальні "психологічні" семінари, на яких раніше називав жінок "неврівноваженими", а чоловіків – "богами".

У відповідь на це Емма Антонюк започаткувала "флешмоб сестринства", в рамках якого жінки публікують свої фото "до" та "після", розповідаючи про свої здобутки й позитивні зміни.

"Пропоную вам такий флешмоб. Що, як кожна з нас розкаже про свою боротьбу з болем чи несправедливістю? Про віднайдення власної сили? Про особисті досягнення або внутрішні зміни? Про те, що ми робили, коли не боялися і коли було страшно? Це може бути маленька перемога або великий поступ.

Опублікуйте власні "до" та "після" і розкажіть свої історії! Це яскравіше, гучніше і талановитіше, ніж знущальні дописи сексиста, написані з лазурового узбережжя", – написала блогерка в Instagram.

Допис Арестовича, у якому він використав фото Емми Антонюк

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Емма також опублікувала дві свої світлини з різницею у 12 років та розповіла, як змінилося її життя.

"На першому фото мені 22 роки. Навпроти мене камери усіх чернівецьких телеканалів. Бо я наважилась звільнитись з телебачення через замовні матеріали про кандидата в мери від партії Регіонів. Це було за рік до Майдану. Тут мені страшно і я почуваюся самотньою.

На другому фото мені 34 роки і я укомплектувала майже півсотні українських бібліотек новими книгами. Спочатку власними силами, потім через авторський благодійний проєкт. Тут мені радісно і я почуваюся сильною", – пише Емма.

У "флешмобі сестринства" одразу взяла участь інфлюенсерка Алла Малкін.

"На фото "до" я шукала любові. На фото "після" я любовʼю стала (…) У мене були періоди, коли я відчувала себе настільки самотньо і нещасно, що випивала щовечора пляшку вина, аби тільки це відчуття на трошки пропало. Зараз я пʼю травʼяний чай і не можу дочекатись, коли прокинусь, щоб почати новий день.

Моє найбільше досягнення – я повірила собі, а не іншим людям. Весь біль, який я пережила, вартував цього", – написала вона.

Згодом до флешмобу долучилася культурна блогерка Софія Безверха, відома під ніком krapka.krapka.

"Ліворуч моє "до". Успішний блог, чоловік поруч, щодня нові образи і мейк, але всередині я почувалась так. Це було Різдво: ридаючи три години поспіль, я думала вкотре, що я якась не така. Що я себе ненавиджу, що мені ніколи не бути "нормальною", що мені конче треба помінятися. Мене в цьому переконували із дитинства.

Дівчинці не розказали, що вона може бути будь-якою. Що вона може бути коханою не за щось, а просто так, бо вона просто існує. І що вона просто має бути щасливою. Я стрибала зі стосунків у стосунки, сподіваючись, що вони нададуть сенсу моєму існуванню. Але єдині стосунки, куди я мала б пірнути – це стосунки із собою", – написала Софія.

Культурна блогерка розповіла про шлях до прийняття себе та лікування депресії. А так вона поділилася своїм "після":

"Зараз мені 28. Я пів року пʼю антидепресанти, бо виявилося, що останні років десять була не просто "сумна і періодично хотіла здохнути". Я щаслива, просто, бо я є. І така, яка я є. І стала я такою через сотні розмов, випадкових і серйозно домовлених, з жінками, які мене в той чи інший час надихали".

Також про свій досвід трансформацій, які відбулися протягом 8 років, написала гештальт-терапевтка Женя Єгорова.

"На фото "до" мені 23 роки, у мене діагностований тривожно-депресивний розлад, панічні атаки відбуваються по декілька разів на день, я залежна від думки і ставлення оточення, впевнена, що я нічого не вмію, відчуваю себе негарною, важу сильно менше норми і не можу набрати вагу, постійно хворію. Я думаю, що не виживу без чоловіка поряд.

На фото "після" мені 31 рік, це вечір після того, як я отримала безумовну сертифікацію, як гештальт-терапевтка. Я впевнена у своїх професійних якостях, добре заробляю, в мене є коханий чоловік, але я з ним тому, що мені з ним добре, а не тому, що я без нього не виживу. В моєму житті набагато менше людей, але це люди, з якими мені тепло і спокійно…" – написала жінка.

Ілюстраторка Яна Бернацька розповіла, як змінилося її життя за рік, коли психотерапія і нова подруга допомогли їй вийти з депресивного стану.

"На першому фото візуально собі я подобаюсь, та внутрішньо мене обпікали почуття. А на очах застигли сльози. Ні роботи, ні єдиної подруги, ні стосунків (...) Я була переконана: дружби не існує, як і кохання.

Саме в такому стані, замороженій апатії, я зустріла Настю та поступово почала відкриватись соціуму (…) Минуле я поступово відпускала. Нездійсненні ілюзії та мрії також. В цьому мені допомогли нові знайомства та подруги. Купа записів у щоденнику, а потім ще декілька сеансів терапії допомогли підшукувати радість у моменті, та наповнювати своє життя гармонійно у всіх сферах", – написала Яна.

А художниця Дарина поділилася своєю історією зцілення після токсичних стосунків:

"Я більше так не можу" – сказала я собі й закінчила чергові стосунки, де була знецінена як особистість, зраджена як партнерка. Нещодавно я знову знецінила свій досвід, і вирішила подивитися світову статистику. Я була шокована, бо досвід абʼюзивних стосунків має кожна четверта жінка, кожен дев’ятий чоловік, а кожна третя жінка мала травму фізичного насилля. Як і я. Таким було "до" 03.07.2023 року.

"Після" ще будується, я усміхаюся, займаюся своїм ментальним і фізичним розвитком, покладаю відповідальність за своє щастя тільки на себе. Знаю точно, що назад я більше не повернуся. Дякую за це Богу і саморозвитку".

Більше історій можна знайти в Instagram за гештегом #дотапісля_сестринство.

Нагадаємо, Емма Антонюк – ексжурналістка програми "Вікна-новини", авторка YouTube-каналу "Це ніхто не буде дивитися" та співзасновниця YouTube-проєкту "Палає".

Ще у 2023 році Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" опублікували відео з вирізками із двох платних семінарів Арестовича.

"Лектор" розповідав, що жінок хочеться "спочатку тра***ти, а коли набридне – придушити", а також радив чоловікам "кидатися у жінок гаманцем", тобто вирішувати суперечки матеріально.

Після суспільного обурення народна депутатка Інна Совсун повідомила, що написала заяву на Арестовича в поліцію.

Сам Арестович заявив, що він жартував, а відео Антонюк і Брензей назвав "спрямованою атакою на репутацію". Нині колишній радник, якого звільнили з ОП після скандальних слів про російський теракт в Дніпрі, проживає за кордоном.