"Мене захищає людина у військовій формі": українці в соцмережах запустили флешмоб

У різних соціальних мережах українські користувачі запустили флешмоб "Мене захищає людина у військовій формі", щоб підтримати українських бійців.

Численні дописи та розповіді з’явилися після нещодавнього інциденту з 19-річною одеситкою Антоніною Токмаковою, яка заявила, що її милицею "побила людина у військовій формі".

Пізніше поліція з'ясувала неоднозначні обставини інциденту, а в ОК "Південь" назвали оприлюднене дівчиною відео побиття "роботою на ворога".

Водночас військові та цивільні українці почали обурюватися, що фраза "Мене побила людина у військовій формі" набирає більшої популярності, ніж "Мене захищає людина у військовій формі".

"Нас захищають люди у військовій формі". Саме цей меседж має лунати з тилу допоки ми, люди у формі, виборюємо Україну.

Мета російських ІПСО – спровокувати недовіру цивільного населення до військових, зменшити внутрішню підтримку армії, перекласти відповідальність за спричинені трагедії на українських воїнів.

Але українці залишаються вірними спільній меті та непідконтрольними російській пропаганді. Бо це – ознака вільних", – наголосили в "Азові".

Невдовзі українці почали ділитися історіями про рідних та знайомих, які зараз захищають Україну від ворога. "УП. Життя" зібрала декілька таких публікацій.

"Мене захищає людина у військовій формі. Мій брат Василь. Мій однокласник Сергій. Хлопці з мого села, яких я пам'ятаю ще такенькими, а вони на цвинтарі під прапорами. Однопоточник (вчились на одному потоці – ред.) Арсен – захисник Азовсталі, досі в полоні. Чоловіки, брати й сини найкращих жінок, яких я знаю", – написала користувачка @2ironichna4u у X (Twitter).

"Мене захищає людина у військовій формі. Найважливіша людина у моєму житті – мій тато", – поділилася @mecalledAnna

Дописи у межах флешмобу "Мене захищає людина у військовій формі", скриншоти "УП. Життя" Дописи у межах флешмобу "Мене захищає людина у військовій формі", скриншоти "УП. Життя" Дописи у межах флешмобу "Мене захищає людина у військовій формі", скриншоти "УП. Життя" Дописи у межах флешмобу "Мене захищає людина у військовій формі", скриншоти "УП. Життя" Дописи у межах флешмобу "Мене захищає людина у військовій формі", скриншоти "УП. Життя"

У дописах згадують й тих, хто загинув, захищаючи Україну.

"Мене захищає людина у військовій формі. Це мій тато, мій хлопець, для якого Бахмут став місцем поховання, моя знайома, з якою ми пили вино на кухні ЛДЛУ, мій однокурсник, від якого я не очікувала, що він піде на фронт, який записався на деблокаду Маріуполя", – йдеться в іншому повідомленні @mizorosiiaa.

Також українці дякують військовим за захист та сміливість.

"Мене захищає людина у військовій формі. Дякую, що ви є і продовжуєте виконувати поставлені на вас завдання, попри абсолютне несправедливе до вас ставлення. Ви всі мій приклад і гордість", – написав Володимир Рева з Рівненщини.

Користувачі висловлюють вдячність за власне збережене життя.

"Мене захищають люди у військовій формі! Мій дім захищають люди у військовій формі! Від катувань та страти мене захищають люди у військовій формі! Дякую ЗСУ!", – написала Оксана Антонович із Запоріжжя.

Зокрема завдячують за порятунок з окупованих територій.

"Мене захищає людина в військовій формі вже третій рік. Завдяки цій людині я не загинула "на подвалє" в російській окупації.

Завдяки цій людині я змогла влітку 2022 року повернутися до Києва, бо людина в військовій прогнала наших ворогів.

Я дуже вдячна людині в військовій формі за те, що вона робить. Я ніколи не зможу до кінця віддячити їй за її справу, але я буду робити все, щоб допомогти їй", – написала киянка Анастасія Овчаренко.

Раніше ми розповідали, як українці відреагували на гітарний виступ Державного секретаря США Ентоні Блінкена у київському барі.