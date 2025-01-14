Масове отруєння учнів в одному з рівненських ліцеїв: фахівці виявили причину
Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили причину масового отруєння дітей у ліцеї №8 у Рівному – гостра кишкова інфекція.
Її збудник – норовірусна інфекція, повідомив генеральний директор Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб та головний державний санітарний лікар на Рівненщині Роман Сафонов.
Норовірусна інфекція – це інфекційне захворювання, яке викликає гострі кишкові розлади. Вірус передається через заражену їжу, воду, контакт із хворою людиною або поверхнями, на яких є вірус.
Найчастіше норовірусна інфекція поширюється в закритих і багатолюдних приміщеннях. Наразі фахівці не з’ясували, хто "винен" у спалаху гострої кишкової інфекції у Рівненському ліцеї №8, додає Роман Сафонов.
Симптоми зазвичай виникають через 12-48 годин після зараження і можуть тривати від 1 до 3 днів. Серед них:
- нудота;
- блювання;
- біль у шлунку або спазми;
- діарея;
- підвищення температури тіла в межах 37-37,9 °C;
- біль у м’язах.
"Батьків дітей, які мали такі симптоми, прошу звернутись до своїх сімейних лікарів, а не займатись самолікуванням", – наголосив Роман Сафонов.
Нагадаємо, нещодавно у рівненському ліцеї №8 у 72 дітей виявили симптоми отруєння. Одну дитину госпіталізували до лікарні.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням.