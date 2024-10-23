Вчені випробовують першу у світі вакцину проти норовірусу: чим небезпечна ця інфекція

За даними ВООЗ, норовірусна інфекція щороку стає причиною смерті 200 тисяч людей

У Великій Британії розпочали третю фазу випробування першої у світі мРНК-вакцини проти норовірусної інфекції – захворювання, спалахи якого часто виникають у лікарнях, школах, дитячих садках та будинках для людей похилого віку.

Про це повідомляє The Guardian.

У дослідженні візьмуть участь 27 закладів первинної і вторинної медичної допомоги та близько 2500 учасників.

Загалом випробування триватиме два роки і охопить 25 тисяч дорослих із Японії, Канади та Австралії – переважно людей старших 60 років.

Під час тестування учасників поділять на групи:

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перша отримуватиме нову вакцину;

другій вводитимуть фізіологічний розчин як плацебо.

Новий медичний препарат розробила фармацевтична компанія Moderna на основі технології мРНК, яку деякі виробники використовують для вакцини проти Covid-19.

Такі засоби діють шляхом введення одноланцюгової молекули – мРНК – в клітини людини. Вакцина містить "інструкції", які тіло людини може використати для утворення білків, пов’язаних із вірусом.

Надалі виділені білки мають запустити імунну систему організму і забезпечити захист від потенційної "зустрічі" з вірусом.

Нова вакцина проти норовірусної інфекції містить білкові оболонки трьох різних типів вірусу. Завдяки цьому в організмі людини утворюються нешкідливі вірусоподібні частинки, що можуть викликати вироблення антитіл.

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Раніше команда науковців виявила, що щеплення новим медичним препаратом здатне викликати сильну імунну відповідь у людей. Наступний етап дослідження має показати, чи ефективно працює щеплення проти самого вірусу і як довго триває захист, зокрема у підлітків та дітей.

Якщо вакцина проти норовірусної інфекції успішно пройде всі етапи дослідження, компанія Moderna планує подати заявку на отримання схвалення національними регуляторами в 2026 році. Процес отримання дозволів триватиме орієнтовно рік.

Що таке норовірусна інфекція та чим вона небезпечна?

Норовірусна інфекція – захворювання, що може спричиняти блювоту та діарею, які починаються раптово. Як зазначають у Центрі громадського здоров’я, хвороба дуже заразна і найчастіше поширюється через інфіковану їжу чи воду або через забруднені поверхні в закритих та багатолюдних приміщеннях.

Також норовіруси можуть передаватися через контакт з хворою людиною.

Симптомами захворювання вважають:

нудоту;

блювання;

біль у шлунку або спазми;

діарею;

підвищення температури тіла в межах 37-37,9 °C;

біль у м’язах.

Зазвичай симптоми починаються через 12 – 48 годин після інфікування та можуть тривати від 1 до 3 днів.

"Хворі переважно не потребують специфічного лікування. Найголовніше – відпочивати й пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення. Одужання настає вже через 2–3 дні.

Однак у деяких людей – особливо маленьких дітей, людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями або вагітних – блювота та діарея можуть сильно зневоднювати організм, що може потребувати медичної допомоги", – додають у ЦГЗ.

За даними ВООЗ, щорічно у світі фіксують 685 мільйонів випадків норовірусів – 200 мільйонів із них – у дітей віком до 5 років.

Це захворювання вважають причиною смерті близько 200 тисяч людей кожного року, зокрема 50 тисяч дітей.

За оцінками ВООЗ, норовірус коштує усьому світу 60 мільярдів доларів через витрати на сферу охорони здоров’я та економічні втрати.

Нагадаємо, вчені розпочали випробування нової мРНК вакцини проти одного з найнебезпечніших видів раку – злоякісних новоутворень легень.